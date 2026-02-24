Adresându-se Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în ziua ce marchează patru ani de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, preşedintele Putin a avertizat Ucraina şi susţinătorii acesteia că vor regreta dacă forţează prea mult nota cu Rusia.

"Ei nu au reuşit să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă, aşa că inamicul mizează pe teroarea individuală şi de masă. Aceasta include bombardarea oraşelor, sabotarea infrastructurii şi tentative de asasinat împotriva oficialilor guvernamentali şi militari", a spus Putin în faţa ofiţerilor FSB.

"Există o nevoie absolută de a învinge Rusia. Ei caută orice cale, orice. Vor merge până la un punct extrem şi apoi vor regreta", a adăugat el, acuzând Ucraina că sabotează procesul de pace mediat de SUA prin atacuri asupra infrastructurilor energetice ruse şi că urmăreşte inclusiv detonarea conductelor de gaze Turk Stream şi Blue Stream în Marea Neagră.

Consilierul său pentru politică externă, Iuri Uşakov, a declarat în acest timp că Rusia va contacta SUA în legătură cu încercările Ucrainei de a obţine arme nucleare, după ce marţi mai devreme Serviciul rus de Informaţii Externe (SVR) a susţinut că Franţa şi Regatul Unit lucrează activ la furnizarea clandestină a unor arme nucleare şi rachete purtătoare către Ucraina.

Elitele politice franceze şi britanice nu sunt dispuse să accepte înfrângerea şi "consideră că este necesar să furnizeze Ucrainei o "armă miracol"", afirmă SVR într-un comunicat de presă. Raţionamentul din spatele acestei intenţii este că Ucraina "ar putea spera să obţină condiţii mai favorabile pentru a pune capăt războiului dacă dispune de bombe atomice sau măcar de o aşa-numită bombă "murdară"", adică o bombă convenţională cu elemente radioactive adăugate, explică serviciul de spionaj rus.

Prin urmare, continuă acesta, Franţa şi Regatul Unit "lucrează activ la modalităţi de furnizare a acestui tip de arme şi elemente purtătoare către Kiev". "Planurile lor implică transferul clandestin al unor componente, echipamente şi tehnologii către Ucraina. Bomba nucleară franceză de mici dimensiuni TN-75, care echipează racheta balistică M51.1 cu lansare de pe submarine, este luată în considerare ca o opţiune", mai afirmă SVR.

Conform acestui serviciu, întrucât francezii şi britanicii sunt conştienţi că o astfel de operaţiune reprezintă "o încălcare grosolană a dreptului internaţional, în primul rând a Tratatului de Neproliferare, şi implică riscul de distrugere a sistemului global de neproliferare, eforturile occidentale urmăresc să facă în aşa fel încât echiparea Kievului cu arme nucleare să pară că a fost realizată de ucraineni înşişi". Tot potrivit SVR, Germania "a refuzat prudent să ia parte la această aventură periculoasă".

"Fără nicio îndoială, această informaţie este extrem de importantă (...) din punctul de vedere al ameninţării pe care o reprezintă pentru toţi încălcarea regimului de neproliferare nucleară, cu atât mai mult în contextul conflictului armat de pe continentul european", a afirmat la conferinţa sa de presă zilnică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Mesajul transmis de Ministerul rus de Externe la 4 ani de război

La rândul său, Ministerul rus de Externe a emis o declaraţie în care avertizează asupra "riscurilor unei confruntări militare directe între puteri nucleare şi, implicit, asupra consecinţelor teribile care ar decurge din aceasta".

Un mesaj mai direct a venit din partea vicepreşedintelui Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, care a spus că o lovitură nucleară rusească asupra unor ţinte în Ucraina, precum şi în Franţa şi Regatul Unit, ar fi considerată legală şi justificată dacă Londra şi Parisul ar furniza Kievului capacităţi nucleare.

Potrivit lui Medvedev, informaţiile transmise de SVR "schimbă radical situaţia", întrucât ar fi vorba despre "un transfer direct de arme nucleare către o ţară aflată în război". "Nu poate exista nicio urmă de îndoială că, în acest caz, Rusia ar trebui să folosească toate armele, inclusiv cele nucleare nestrategice (armele nucleare tactice n.red), pentru a ataca în Ucraina ţinte ce reprezintă o ameninţare pentru ţara noastră", a subliniat el.

"Şi, dacă este necesar, de asemenea în ţările furnizoare, întrucât acestea devin complice în conflictul nuclear cu Rusia", a completat Medvedev. "Acesta este răspunsul proporţional la care Rusia are dreptul", a concluzionat el.

Regatul Unit nu a comentat deocamdată mesajul transmis de SVR despre pregătirea unui transfer de arme nucleare către Ucraina, în timp ce ambasada Franţei la Moscova l-a descris drept o "minciună sfruntată".

Şi Ucraina a negat că ar încerca să obţină astfel de arme. "Oficialii ruşi, cunoscuţi pentru palmaresul lor impresionant de minciuni, încearcă din nou să inventeze vechiul nonsens despre o "bombă murdară"", a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Georgii Tihîi.

"Pentru informare: Ucraina a negat deja de mai multe ori astfel de afirmaţii absurde ale Rusiei şi le negăm din nou oficial acum. Îndemnăm comunitatea internaţională să respingă şi să condamne bombele informaţionale murdare ale Rusiei", a mai spus acelaşi oficial ucrainean.

Ucraina a moştenit de la fosta Uniune Sovietică arme nucleare, dar în urma semnării Memorandumului de la Budapesta, în anul 1994, a renunţat la acestea în schimbul unor garanţii de securitate din partea SUA, Regatului Unit şi Rusiei.

Rusia şi-a revizuit în anul 2024 doctrina nucleară, în sensul în care a scăzut pragul utilizării armelor nucleare astfel încât să considere orice agresiune împotriva sa efectuată de un stat non-nuclear, dar sprijinit de un stat nuclear, un atac comun al acestora.

Astfel, noua doctrină va permite represalii nucleare inclusiv în cazul unor atacuri convenţionale masive cu rachete sau drone asupra teritoriului rus sau al aliatului său belarus efectuate de o ţară care nu deţine arme nucleare, dar care este susţinută de puteri nucleare. De asemenea, Rusia va considera orice atac efectuat asupra sa de un membru al unei alianţe militare drept un atac efectuat de întreaga alianţă.