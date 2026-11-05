Cei mai mulți sunt cireși și nuci, din care oamenii culegeau fructele gratuit, de zeci de ani. Acum sătenii speră ca în locul lor să fie plantați alții, care vor rodi, însă abia peste un deceniu, în cel mai fericit caz.

Cireșii și nucii tăiați acum au fost plantați în urmă cu mai bine de o jumătate de secol pe marginea drumului județean ce unește localitățile Peștișani și Boroșteni. Zilele trecute, pomii fructiferi au fost puși la pământ în câteva ore.

Localnic: „Eu acum am venit din străinătate, am trecut pe drum și am rămas așa șocat. Am văzut și pe internet diferite mesaje. Nu trebuia să se taie, nu știu motivul.”

Localnicii culegeau gratuit cireșe și nuci de zeci de ani

Vara, când toată lumea se plângea de prețul exagerat al cireșelor, aici fructele erau gratuite pentru oricine.

Localnic: „Toată lumea, toți copiii, fel de fel de mașini veneau de pe toate părțile, opreau mașinile și culegeau cireșe ca să facă o cireșată, o dulceață de cireșe amare.”

Localnic: „Am mâncat și nuci și cireșe, de toate. Nuci au fost și anul ăsta. Au fost multe.”

Reporter: „Toată lumea lua de acolo?”

Localnic: „Da, și trecători, opreau.”

Autoritățile spun că pomii bătrâni puneau traficul în pericol

Arborii ar fi devenit un pericol pentru participanții la trafic, din cauza vârstei înaintate, motiv pentru care au fost tăiați.

Localnic: „Unii erau uscați.”

Reporter: „Erau și pericol?”

Localnic: „Unii dintre ei erau și pericol, da, dar nu am crezut că-i taie pe toți.”

Localnic: „Au căzut cu zăpadă, au căzut pe stradă.”

Cosmin Pigui, primarul comunei Peștișani: „În condițiile în care la fiecare pală de vânt cade un cireș pe stradă și pune în pericol viețile participanților la trafic, niște cireși care au peste 60–70 de ani, din care am mâncat și eu când eram copil.”

Primarul promite că vor fi plantați chiar în această toamnă alți nuci și cireși tineri. Cu lemnul de la arborii tăiați vor fi încălzite școlile din localitate.