Acțiunile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, dosarele vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, abuzul în serviciu, uzul de fals, furtul, proxenetismul, tentativa de omor și agresiunile sexuale asupra minorilor.

Sunt investigate, de asemenea, fapte de racolare a minorilor în scopuri sexuale, deținerea ilegală de arme și muniții, precum și infracțiuni la regimul produselor accizabile și al deșeurilor.

„Cercetările vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, abuzul în serviciu, gestiunea frauduloasă, falsul și uzul de fals, falsul informatic, proxenetismul, furtul și furtul calificat, tentativa la omor, agresiunea sexuală asupra minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, tăinuirea, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiunile la regimul produselor accizabile, tăierea ilegală și furtul de arbori, infracțiunile la regimul deșeurilor”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prejudicii de peste 33 de milioane de lei

Un obiectiv important al operațiunii îl reprezintă identificarea și recuperarea prejudiciilor provocate bugetului de stat și patrimoniului persoanelor fizice și juridice.

„În urma investigațiilor efectuate în dosarele penale vizate au fost identificate prejudicii de peste 33.090.760 lei”, conform comunicatului.

Anchetatorii urmăresc identificarea bunurilor și valorilor provenite din activități infracționale, indisponibilizarea acestora și instituirea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea pagubelor.

Verificări privind armele și infracțiunile de mediu

O componentă distinctă a investigațiilor vizează regimul armelor și munițiilor.

În mai multe dosare sunt cercetate persoane suspectate că ar fi achiziționat sau ar deține fără drept arme și muniții neletale supuse autorizării, inclusiv prin intermediul comenzilor online.

Sunt investigate și persoane suspectate de deținerea ilegală a unor arme letale.

Totodată, polițiștii și procurorii desfășoară cercetări privind activități ilegale de gestionare și eliminare a deșeurilor, dezmembrări auto fără autorizație, transportul și abandonarea deșeurilor, precum și tăierea ilegală și furtul de arbori.

Pe lângă percheziții, acțiunile presupun punerea în executare a unor mandate de aducere, audierea persoanelor citate și instituirea de sechestre asigurătorii asupra bunurilor și valorilor identificate.

Anchetatorii urmăresc administrarea probelor, identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea contribuției fiecăreia la comiterea faptelor și destructurarea mecanismelor infracționale.

Reprezentanții autorităților precizează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu prevăzut de Codul de procedură penală, destinat descoperirii și strângerii probelor, și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.