SUA suspendă „Loteria Vizelor” după atacul de la Universitatea Brown. Programul de imigrare aleatorie va fi oprit temporar

19-12-2025 | 19:34
Statele Unite vor suspenda „Loteria Vizelor”, programul prin care anual zeci de mii de oameni primeau vize de imigrare selectate aleatoriu. Decizia a fost luată după atacul armat de la Universitatea Brown, soldat cu doi morți.

Cosmin Stan

Administrația Statelor Unite a anunțat că suspectul principal în cazul atacului armat de la Universitatea Brown, Claudio Manuel Neves Valente, un cetățean portughez de 48 de ani, fusese admis în Statele Unite prin loteria vizelor în 2017 și ulterior, el a obținut statutul de rezident permanent.

În aceste condiții, secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem a anunțat pe X: „la indicația președintelui Trump, dispun imediat ca USCIS (autoritatea care se ocupă de imigrație în Statele Unite) să suspende programul pentru a ne asigura că niciun alt american nu va fi rănit de acest program dezastruos”.

Suspectul, Claudio Manuel Neves Valente, a fost găsit ulterior mort într-un depozit din Newham. Se pare că s-a sinucis înainte de a fi prins de autorități.

Programul „Loteria Vizelor” a fost creat în 1990 prin imigration act și oferea anual 55.000 de vize de imigrare persoanelor din țări sub-reprezentate în imigrația din Statele Unite, printre care și România. Aceste persoane, alese la întâmplare prin tragere la sorți, erau apoi supuse unui proces de verificare consulară și ajungeau și la un interviu înainte de a primi viza de emigrare.

kristi noem
SUA au suspendat „loteria vizelor”. Motivul pentru care ministrul securității interne a luat această decizie

Conform cifrelor oficiale de la Departamentul de Stat, la ediția de anul trecut au fost selectați 161 de români care, în urma verificărilor, ar fi trebuit să primească vizele de imigrare anul viitor. De asemenea, cu un an înainte, fuseseră selectați 199 de oameni, dar fiind suspendat acum programul nu se știe ce se va întâmpla cu acești câștigători.

Cert este că în ultimii 35 de ani, zeci de mii de români au reușit să ajungă să imigreze în Statele Unite grație „Loteriei Vizelor”.

Această decizie a administrației Trump va genera o serie de tensiuni juridice și politice importante, pentru că „Loteria Vizelor” a fost un program creat prin lege și deci doar Congresul Statelor Unite ale Americii poate să modifice radical și definitiv acest program.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, atac armat, loteria vizelor,

Dată publicare: 19-12-2025 19:28

