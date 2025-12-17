Merz, despre Ucraina: Următorul pas este ca SUA să prezinte Rusiei planul de pace revizuit şi să o "îndemne" să îl accepte

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri că următorul pas în negocierile pentru Ucraina este ca SUA să determine Rusia să încheie războiul prin acceptarea ultimei versiuni revizuite a planului de pace.

"Acum este vorba despre prezentarea către Rusia a poziţiei comune a Ucrainei, UE şi SUA şi de a îndemna Rusia să pună capăt războiului pe baza acestui plan", a spus cancelarul german în faţa parlamentului de la Berlin, adăugând că acesta este "următorul pas" în proces şi că revine Washingtonului sarcina să îl facă, relatează agenţiile EFE şi AFP.

Merz a făcut un bilanţ al negocierilor desfăşurate la Berlin duminică şi luni între reprezentanţi europeni, americani şi ucraineni, în urma cărora planul de pace în 28 de puncte avansat de SUA luna trecută, care a nemulţumit Ucraina şi susţinătorii europeni ai acesteia, întrucât prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas, a fost revizuit "fundamental" şi din acest proces a rezultat un nou plan de pace, în 20 de puncte.

Totuşi, aşa cum a recunoscut el însuşi luni la o conferinţă de presă comună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv în noua propunere de plan de pace rămâne nesoluţionată chestiunea concesiilor teritoriale pe care Ucraina refuză să le facă Rusiei. Ucraina refuză să cedeze Rusiei teritoriile din Donbas care încă se află sub controlul trupelor ucrainene şi este sceptică faţă de propunerea SUA de a transforma aceste teritorii într-o zonă demilitarizată.

Detaliile planului de pace revizuit

Conform planului de pace revizuit, Ucraina ar urma să-şi plafoneze efectivele forţelor armate la 800.000 de soldaţi şi ar renunţa la aspiraţia de aderare la NATO, însă ar obţine în schimb garanţii de securitate din partea aliaţilor săi occidentali similare cu cele prevăzute în articolul 5 din Tratatul Alianţei Nord-Atlantice, garanţii care să fie oferite şi de o misiune europeană de menţinere a păcii, împreună cu un mecanism de monitorizare a încetării focului monitorizat de SUA.

Mai rămâne însă ca Rusia să fie de acord cu propunerile. După întâlnirea avută de Putin la Moscova pe 2 decembrie cu emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele lui Trump, Rusia a transmis că acceptă unele propuneri din planul de pace american pentru Ucraina, dar le-a respins pe altele ca fiind inacceptabile, referirea fiind însă la versiunea planului de pace propusă de SUA în acel moment, revizuită din nou între timp.

Așteptările Kremlinului

Rusia aşteaptă acum noua propunere, dar Kremlinul a menţionat miercuri că, cel puţin săptămâna aceasta, nu este programată vreo nouă vizită a emisarului Witkoff la Moscova.

Putin le reproşează în acest timp susţinătorilor europeni ai Ucrainei că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe europene în Ucraina, plata unor "reparaţii" de război de către Rusia sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei, plus actualele încercări ale UE de a finanţa din activele ruseşti îngheţate în urma sancţiunilor un împrumut pentru Ucraina.

Referitor la acest împrumut, Merz a lansat miercuri un ultim apel către omologii săi europeni să valideze la summitul UE de joi şi vineri folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina.

"Folosirea acestor active are un dublu scop. Pe de o parte, trebuie să o facem pentru a ajuta Ucraina, dar este şi un semnal pentru Rusia că activele îngheţate vor fi folosite pentru a sprijini Ucraina, care poate folosi aceste resurse pentru a-şi finanţa apărarea pentru încă doi ani", a spus Merz. De asemenea, el crede că în acest mod s-ar "intensifica presiunea asupra lui Putin".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













