Putin denunță „isteria” Occidentului. Ce sancțiuni pregătește Washingtonul dacă Rusia respinge acordul de pace

Stiri externe
17-12-2025 | 19:47
Vladimir Putin cataloghează eforturile Occidentului de a se pregăti pentru război drept "isterie" și "minciună".

Declarația vine în contextul în care un nou raport sugerează că Donald Trump ia în considerare alte sancțiuni împotriva industriei energetice a Rusiei, în cazul în care liderul de la Kremlin va respinge acordul de pace cu Ucraina în actuala formă.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Între timp, în Europa, oamenii sunt îndoctrinați cu temeri legate de o confruntare inevitabilă cu Rusia. Li se spune că trebuie să se pregătească pentru un război major. Diverși foști și actuali responsabili sunt ghidați de interese politice pe termen scurt, personale sau de grup, nu de interesele propriilor popoare, și ridică tot mai mult nivelul de isterie. Am afirmat în repetate rânduri: aceasta este o minciună, o absurditate, o pură absurditate despre o așa-zisă amenințare rusă, una imaginară, la adresa țărilor europene.

SUA ia în calcul noi sancțiuni

Însă, dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina, Washingtonul ia în considerare noi sancțiuni – scrie Bloomberg, citând surse oficiale anonime de la Washington. Una dintre opțiuni ar fi vizarea navelor din așa-numita flotă fantomă a Rusiei, formată din petroliere utilizate pentru transportul țițeiului Moscovei, precum și a comercianților care facilitează tranzacțiile.

La rândul lui, Volodimir Zelenski a declarat că a ajuns la un acord cu Statele Unite pentru ca garanțiile de securitate să devină obligatorii din punct de vedere legal prin votul Congresului, ca parte a oricărui acord pentru încheierea războiului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Singurul lucru care a fost foarte important pentru noi a fost ca garanțiile de securitate să fie aprobate de Congresul american. Credem că asemenea garanții vor funcționa.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: Am asigura o zonă demilitarizată între părțile beligerante și – ca să fie clar – am răspunde concret la agresiunile sau atacurile rusești. Nu am ajuns încă acolo. Dar faptul că americanii și-au asumat un astfel de angajament – de a proteja Ucraina în cazul unui armistițiu, ca și cum ar fi teritoriul NATO – cred că este o poziție nouă remarcabilă pentru Statele Unite ale Americii.

Pe de altă parte, cancelarul german a declarat că, în opinia sa, există șanse de 50:50 de a se ajunge la un acord european privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța în continuare apărarea Ucrainei.

Ucraina, în pragul falimentului

Ucraina este în pragul falimentului și are nevoie disperată de finanțare, cel mai târziu până în primăvară. Fondul Monetar Internațional estimează că va avea nevoie de 137 de miliarde de euro în următorii doi ani.

Comisia Europeană propune utilizarea activelor rusești înghețate – care totalizează 210 miliarde de euro – pentru a garanta un așa-numit "împrumut de despăgubiri".

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat, în Parlament, transferul a 2,5 miliarde de lire sterline provenite din vânzarea clubului de fotbal Chelsea, sumă care face parte din activele rusești înghețate încă din 2022.

Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

