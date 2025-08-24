Lavrov acuză Occidentul că vrea să „împiedice negocierile” de pace din Ucraina: „Sperăm că aceste încercări vor eșua”

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat duminică țările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina, într-un moment în care eforturile diplomatice de soluționare a conflictului se află într-un impas.

„Ei caută doar un pretext pentru a împiedica negocierile”, a declarat ministrul rus de Externe, într-un interviu acordat postului public de televiziune Rossia, difuzat duminică pe Telegram.

Întrebat despre amenințările „țărilor occidentale de a sancționa Rusia, dacă nu vor avea loc negocieri”, Serghei Lavrov le-a calificat drept „o încercare de a încălca procesul lansat de președinții Putin și Trump, care a dat rezultate foarte bune”.

„Sperăm că aceste încercări vor eșua”, a adăugat el.

Eforturile de mediere ale președintelui american Donald Trump, care încearcă să pună rapid capăt conflictului din Ucraina, au culminat cu o întâlnire la nivel înalt cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 15 august în Alaska, urmată, trei zile mai târziu, de recepția la Casa Albă a lui Volodimir Zelenski și a aliaților europeni ai Ucrainei.

În ciuda acestui fapt, pozițiile celor două tabere par, în continuare, ireconciliabile.

Rusia a lansat o ofensivă militară la scară largă în Ucraina în februarie 2022 și controlează în prezent aproximativ 20% din această țară vecină, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

În timp ce Moscova și Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întâlniri între liderii lor, Donald Trump a anunțat vineri că își acordă „două săptămâni” pentru a decide poziția sa cu privire la acest conflict.

