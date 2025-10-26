SUA și China fac un pas important spre un nou acord economic. Discuțiile pregătesc întâlnirea Trump–Xi din Coreea de Sud

Negociatorii americani şi chinezi au găsit un „cadru semnificativ” de acord, vizând în special mineralele rare şi soia.

Prin acest acord, Beijingul ar evita taxele vamale suplimentare de 100% la exporturile sale în SUA, a indicat duminică ministrul american al finanţelor, Scott Bessent, transmite AFP.

După a cincea sa întâlnire cu vicepremierul chinez He Lifeng, desfăşurată la Kuala Lumpur, Scott Bessent a declarat la posturile americane ABC şi NBC că au ajuns la un 'cadru semnificativ' de acord înaintea întrevederii pe care cei doi preşedinţi, Donald Trump şi Xi Jinping, o vor avea joi în Coreea de Sud, în marja Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Negocierile aduc progrese comerciale vizibile

„Cred că avem cu adevărat şanse bune să ajungem la un acord global”, a apreciat sâmbătă Trump de la bordul avionului prezidenţial Air Force One.

Conform şefului Trezoreriei, Beijingul intenţionează să amâne introducerea de restricţii la exportul de minerale rare şi să reia achiziţiile de soia din SUA. La schimb, Washingtonul ar renunţa să impună taxele vamale suplimentare de 100% la produsele chinezeşti cu care a ameninţat Trump.

„Cred că vom evita acest lucru, pentru ca taxele vamale să fie evitate”, a spus Bessent la ABC.

China face concesii strategice pentru stabilitate

China „va amâna acest lucru cu un an, timp în care va reexamina situaţia”, a explicat el, menţionând că Beijingul a acceptat de asemenea „achiziţii agricole substanţiale de la fermierii americani”.

„Cred că, după ce anunţul acordului cu China va fi făcut public, cultivatorii noştri de soia vor fi foarte mulţumiţi, atât pentru acest sezon, cât şi pentru viitorii mai mulţi ani”, a dat asigurări Bessent, el însuşi producător de soia.

La NBC, el a precizat că discuţiile cu partea chineză s-au referit la „multe alte subiecte” şi că Beijingul a acceptat „să ne ajute să luăm sub control această criză teribilă a fentanilului” în SUA.

Potrivit lui Bessent, acordul comercial „va include o cooperare foarte importantă pentru a bloca precursorii de droguri (folosiţi la fabricarea) fentanilului care intră prin Mexic, prin Canada”.

Tot potrivit lui Bessent, Trump şi Xi urmează să discute de asemenea despre „planul de pace global” al preşedintelui american.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













