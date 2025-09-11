Interzicerea rețelelor de socializare pentru cei sub 15 ani, recomandată de parlamentul francez. „Nu sunt inofensive”

11-09-2025
Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani şi instituirea unei „restricţii digitale” pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani.

autor
Claudia Alionescu

Măsura are ca scop încercarea de a combate „capcana algoritmică” care poate afecta sănătatea celor mai tineri, conform AFP.

O astfel de interdicţie ar permite „să se transmită un semnal atât copiilor, cât şi părinţilor că, înainte de vârsta de 15 ani, reţelele sociale nu sunt inofensive”, a declarat pentru AFP deputata partidului prezidenţial Laure Miller (EPR), raportoare a acestei comisii parlamentare de anchetă.

Lansată în martie, comisia a audiat familiile victimelor, responsabilii reţelelor sociale şi influenţatori pentru a analiza algoritmul TikTok, o aplicaţie extrem de populară în rândul tinerilor, al cărei design „a fost copiat de alte reţele sociale”, aminteşte doamna Miller.

Comisia a fost creată în urma citării în judecată a TikTok în Franţa, la sfârşitul anului 2024, de către un colectiv de şapte familii care acuzau reţeaua că le-a expus copiii la conţinuturi care i-ar putea împinge la sinucidere.

Este complicat pentru noi, părinţii, să moderăm toate acestea”, explică pentru AFP Géraldine, în vârstă de 52 de ani, care face parte din grupul de reclamanţi.

În februarie 2024, această mamă şi-a pierdut fiica, Pénélope, care s-a sinucis la vârsta de 18 ani.

După moartea ei, a descoperit videoclipurile cu scarificare pe care fiica ei le publica şi le viziona pe TikTok.

Nu TikTok a ucis-o pe fiica noastră, pentru că, oricum, ea nu se simţea bine”, explică Géraldine. Dar pentru această mamă, care denunţă astăzi lipsa de moderare online, reţeaua a „împins-o” pe fiica sa către o stare de nefericire.

TikTok asigură în mod regulat că siguranţa tinerilor este „prioritatea sa absolută”.

Raportul recomandă interzicerea accesului persoanelor sub 18 ani dacă, în termen de trei ani, „reţelele de socializare nu îşi respectă în mod satisfăcător obligaţiile legale”, în special în ceea ce priveşte regulamentul european privind serviciile digitale (DSA).

Mai multe ţări din UE, printre care Franţa, Spania şi Grecia, au solicitat recent Bruxelles-ului să reglementeze mai strict utilizarea platformelor online de către copii, în contextul îngrijorărilor legate de caracterul lor adictiv, dar şi de pericolele asociate hărţuirii online sau proliferării discursurilor de ură.

În faţa comisiei parlamentare, responsabilii TikTok, proprietate a grupului chinez ByteDance, au evidenţiat o moderare stimulată de inteligenţa artificială, care le-ar fi permis să retragă în mod proactiv 98% din conţinuturile care încălcau condiţiile de utilizare în Franţa anul trecut.

Însă pentru deputaţi, aceste eforturi sunt insuficiente, ba chiar „deficitare”, cu reguli „foarte uşor de ocolit”.

Între septembrie 2023 şi decembrie 2024, numărul moderatorilor francofoni ai TikTok a scăzut cu 26%, potrivit datelor din rapoartele sale de transparenţă.

Conţinutul dăunător continuă astfel să prolifereze, combinat cu algoritmi de recomandare deosebit de puternici care pot închide tinerii în bule nocive, constată comisia de anchetă.

Tragedii cauzate de filmulețele de pe Tiktok care le apar minorilor

TikTok și Instagram au fost acuzate că vizează adolescenții cu conținut legat de sinucidere și automutilare, într-un ritm mai mare decât în urmă cu doi ani.

Fundația Molly Rose, creată de Ian Russell după sinuciderea fiicei sale de 14 ani, a comandat o analiză a conținutului de pe rețelele sociale, folosind conturi simulate ale unei fete de 15 ani din Marea Britanie.

Potrivit studiului, algoritmii continuă să recomande minorilor sub 16 ani un volum alarmant de videoclipuri legate de sinucidere, automutilare și depresie severă, dacă aceștia au interacționat anterior cu astfel de conținut.

Unele dintre aceste postări au devenit virale, una din zece având peste un milion de aprecieri, iar media fiind de 226.000 de like-uri.

Un alt caz a fost al unui băiat de doar 13 ani din SUA care a murit după ce a pus în practică o provocare de pe TikTok, care se numește "Provocarea Benadryl".

Jacob Stevens a murit după ce a consumat între 12 și 14 pastile antihistaminice, fără prescripție medicală, în încercarea de a-și induce halucinații.

El a stat aproape o săptămână conectat la un ventilator înainte de a deceda, potrivit CBS News, care citează ABC6.

Sursa: News.ro

