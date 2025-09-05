(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025 - Regele Barocului

Înainte de rock, pop sau jazz, scena muzicală avea deja idoli care scriau istorie. Nu aveau nevoie de Instagram sau TikTok ca să-și facă fani – îi cucereau prin muzică, carismă și stil de viață.

Aveau groupies cu sânge albastru, dictau trenduri și schimbau regulile scenei.

Ei au fost starurile de dinainte sǎ existe staruri!

Redescoperă-i pe George Enescu, J.S. Bach, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, W.A. Mozart, Franz Liszt sau Richard Wagner în cea mai nouă campanie BRD la Festivalului Internațional George Enescu: The Original Superstars. Muzica clasică readusă în prezentul culturii contemporane așa cum n-ai mai auzit-o până acum: cu povești legendare, întâmplări nemaiauzite, concerte alternative - Enescu în Control, powered by BRD, și multe alte surprize.

Johann Sebastian Bach, Regele Barocului

Johann Sebastian Bach nu este doar un nume din manualele de muzică, ci o adevărată forță a culturii universale. Considerat „părintele armoniei” și numit de Beethoven „un ocean, nu un pârâu”, Bach a pus bazele pe care au construit Mozart, Beethoven sau Brahms.

Influența sa merge însă mult mai departe: trei dintre compozițiile lui au fost trimise în spațiu, pe discul Voyager Golden Record – un fel de playlist cosmic menit să prezinte umanității unor posibili prieteni din alte lumi.

Astăzi, Bach rămâne un limbaj universal, cântat în biserici, săli de concerte, dar și în playlisturi digitale. Este arhitectul armoniei și compozitorul preferat al compozitorilor. De trei secole, fiecare generație îl redescoperă și găsește altceva în muzica lui: rigoare, emoție, libertate. A fi „Regele Barocului” înseamnă, în cazul lui Bach, a fi simultan clasic și contemporan. De trei secole, fiecare artist care l-a cântat a găsit în muzica lui altceva - un exercițiu de rigoare, o lecție de emoție, o sursă de libertate. Tocmai de aceea, Bach se reinventează, de fiecare dată când cineva îl ascultă.

Superstar Originals

Înainte de Michael, Hendrix sau Beatles, scena aparținea lui Beethoven, Mozart sau Enescu. Genii, extravaganți, revoluționari, adorați, invidiați, respectați. Legendari. Poveștile lor magice se găsesc pe fundația9.ro/festivalulenescu. De la bio-uri pline de picanterii, până la secțiunea People of Enescu sau articolele și materialele pregătite de jurnaliștii de la Scena9 și Școala9, playlisturi de Spotify cu hituri clasice, recomandări de concerte și update-uri din sălile de concert, site-ul Fundația9 BRD The Original Superstars, lansat cu ocazia Festivalului Internațional George Enescu, este locul în care trebuie să fii ca să fii conectat la fenomenul Enescu 2025, dar și la cei care au deschis drumul pentru ce înseamnă muzica acum.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

