Bărbat din Maramureș, reținut după ce a incendiat bunurile unui vecin. Imaginile șocante, transmise live pe TikTok

12-09-2025 | 19:22
În Maramureș, un bărbat a vrut să-și transmită furia în direct, pe o rețea socială. S-a filmat în timp ce incendia bunurile unor vecini – o construcție din lemn și o căpiță de fân – apoi i-a amenințat pe proprietari.

Adina Timiș

Alertate, forțele de ordine au folosit echipamente de termoviziune și un elicopter pentru a-l captura.

Înarmat cu un topor, bărbatul a început să transmită în direct pe TikTok, imediat după ce a dat foc magaziei vecinului cu care era în conflict. Cearta dintre cei doi era mai veche: vecinul îl reclamase la poliție pentru că își dusese animalele la pășunat pe terenul lui.

Vecinul cu care bărbatul era în conflict: „O intrat vacile în grădină și tot am zis că îl dăm la poliție. O strigat: «Lasă că-ți arăt eu ție». Pe la 3 jumate, 4, am văzut că arde. Mi-o fost frică.”

Vecinul ale cărui bunuri au fost incendiate a alertat poliția, iar mai multe echipaje au fost trimise pe urmele bărbatului care a aprins focul. Individul a încercat să se ascundă într-o pădure, dar a continuat să transmită în direct pe TikTok. S-a filmat în timp ce consuma alcool și asculta melodii în care se regăsea.

La scurt timp, bărbatul a fost capturat.

Florina Meteș, purtătorul de cuvânt al Poliției Maramureș: „Un rol esențial în desfășurarea operațiunii l-a avut elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație și echipamentele cu termoviziune.”

Suspectul este acum cercetat pentru distrugere prin incendiere și amenințare. El a mai fost reținut în trecut pentru fapte comise cu violență.

Sursa: Pro TV

