SUA redefinesc drepturile omului: politicile diversității, avortul subvenționat și imigrația în masă, considerate încălcări

Stiri externe
21-11-2025 | 13:56
Donald Trump
Getty

Departamentul de Stat al SUA a emis noi norme către toate ambasadele și consulatele americane implicate în întocmirea raportului său anual pe tema drepturilor omului la nivel mondial.

autor
Mihai Niculescu

Potrivit noilor norme al SUA, țările care aplică politici ce promovează diversitatea rasială sau de gen, echitatea și incluziunea (DEI) vor fi de-acum expuse riscului ca administrația Trump să le considere ca încălcând drepturile omului.

Noile instrucțiuni consideră, de asemenea, că țările care subvenționează avortul sau facilitează imigrația în masă încalcă drepturile omului, relatează BBC și Reuters, preluate de news.ro.

Schimbare majoră după decenii de standardizare

De zeci de ani, Raportul privind drepturile omului al Departamentului de Stat, mandatat de Congres, a fost utilizat ca model de referință pentru promovarea drepturilor la nivel global.

Modificările de evaluare a drepturilor omului reflectă o schimbare majoră în accentul pus de Washington pe protecția drepturilor omului la nivel global și semnalează extinderea în politica externă a agendei interne a administrației Trump pe teme care au devenit un factor de divizare în SUA în ultimii ani.

Citește și
Mark Rutte, secretarul general al NATO
NATO minimalizează limbajul legat de climă și gen pentru a-l mulțumi pe Trump. Orice referire la „femei” este evitată

Noi criterii: DEI, avort, imigrație și libertatea de exprimare

Noile criterii de evaluare, care, potrivit Departamentului de Stat, au scopul de a opri „ideologiile distructive", au fost condamnate de activiștii pentru drepturile omului, care susțin că administrația Trump redefineşte principiile de lungă durată ale drepturilor omului pentru a urmări obiective ideologice.

Inițial, politicile DEI au fost concepute cu obiectivul de a îmbunătăți rezultatele pentru anumite grupuri rasiale și identitare. De la preluarea mandatului, președintele SUA, Donald Trump, a încercat în mod agresiv să pună capăt DEI și să restabilească ceea ce el numește oportunități bazate pe merit în SUA.

Politicile privind avortul, luate în calcul în noul raport

Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a declarat că noile reguli sunt „un instrument pentru a schimba comportamentul guvernelor". Oficialul de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „Statele Unite rămân angajate față de recunoașterea din Declarația de Independență că toți oamenii sunt înzestrați de Creator cu anumite drepturi inalienabile."

Oficialul a adăugat că drepturile „ne-au fost date de Dumnezeu, creatorul nostru, nu de guverne".

Alte politici ale guvernelor străine pe care ambasadele SUA vor fi instruite să le clasifice ca încălcări ale drepturilor omului includ:

  • Subvenționarea de către stat a avorturilor sau medicamentelor pentru avort, „precum și numărul total estimat de avorturi anuale"

  • Operațiile de schimbare de sex pentru copii, definite de Departamentul de Stat ca „operații care implică mutilare chimică sau chirurgicală... pentru a modifica sexul"

  • Facilitarea imigrației în masă sau ilegale „pe teritoriul unei țări către alte țări"

  • Arestări sau „anchete oficiale sau avertismente pentru discursuri" – o referire la opoziția administrației Trump față de legile privind siguranța internetului adoptate de unele țări europene pentru a descuraja discursurile de ură online.

„Ajunge"

Noile instrucțiuni au scopul de a opri „noile ideologii distructive (care) au oferit un refugiu sigur pentru încălcările drepturilor omului", a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott. „Administrația Trump nu va permite ca aceste încălcări ale drepturilor omului, cum ar fi mutilarea copiilor, legile care încalcă libertatea de exprimare și practicile de angajare discriminatorii din punct de vedere rasial, să rămână nesancționate. Ajunge", a comentat el.

Critici: „Folosirea drepturilor omului drept armă"

Criticii au acuzat administrația că redefineşte principiile universale ale drepturilor omului, stabilite de mult timp, pentru a-și urmări propriile obiective ideologice.

Uzra Zeya, fostă funcționară de rang înalt a Departamentului de Stat, care conduce acum organizația caritabilă Human Rights First, a declarat că administrația Trump „folosește drept armă drepturile internaționale ale omului în scopuri partizane interne".

„Încercarea de a eticheta DEI ca o încălcare a drepturilor omului stabilește un nou minim în folosirea drepturilor internaționale ale omului ca armă de către administrația Trump", a spus ea. „Noile instrucțiuni exclud drepturile „femeilor, persoanelor LGBTQI+, minorităților religioase și etnice și necredincioșilor – care se bucură cu toții de drepturi egale în conformitate cu legislația americană și internațională, în ciuda retoricii sinuoase și obtuze a administrației Trump în materie de drepturi", a declarat ea.

Noile reguli transmit o ostilitate „uluitoare" față de persoanele LGBTQI+, a adăugat Zeya.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, avort, LGBTQ, drepturile omului, diversitate, incluziune,

Dată publicare: 21-11-2025 13:48

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
Citește și...
Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican. Evenimentul, inclus în calendarul oficial, va avea peste 1.000 de participanți
Stiri externe
Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican. Evenimentul, inclus în calendarul oficial, va avea peste 1.000 de participanți

Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai mare diversitate în Biserica Catolică, informează AFP, preluat de news.ro.

NATO minimalizează limbajul legat de climă și gen pentru a-l mulțumi pe Trump. Orice referire la „femei” este evitată
Stiri externe
NATO minimalizează limbajul legat de climă și gen pentru a-l mulțumi pe Trump. Orice referire la „femei” este evitată

Personalul NATO diluează formulările legate de climă, gen și diversitate ca măsură de precauție pentru a evita represalii din partea administrației Trump, potrivit a trei surse familiare cu situația, scrie Politico.

Administrația Trump se dezlănțuie împotriva avocaților „ostili”. Politicile de diversitate, anchetate la 20 de societăți
Stiri externe
Administrația Trump se dezlănțuie împotriva avocaților „ostili”. Politicile de diversitate, anchetate la 20 de societăți

Războiul juridic total al administrației Trump se extinde dincolo de tribunale. Pe lângă lupta feroce împotriva proceselor legate de politicile sale considerate radicale, guvernul vizează chiar firmele de avocatură.

Schimbare de direcție în SUA. Mari companii renunță politicile pentru diversitate după o decizie a Curții Supreme
Stiri externe
Schimbare de direcție în SUA. Mari companii renunță politicile pentru diversitate după o decizie a Curții Supreme

McDonald's anunţă că revine asupra unora dintre practicile sale în favoarea diversităţii, alăturându-se altor firme americane care acţionează în acest sens în urma unei hotărâri a Curţii Supreme care pune capăt măsurilor de discriminare pozitivă.

Pilulele contraceptive, principalul factor de protecție împotriva cancerului ovarian
Doctor de bine
Pilulele contraceptive, principalul factor de protecție împotriva cancerului ovarian

Pilulele contraceptive nu împiedică doar apariția sarcinii nedorite. Sunt și principalul factor de protecție împotriva cancerului ovarian. Vorbim despre o diversitate uriașă de tumori.   

Recomandări
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
Stiri Justitie
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Ulterior, a fost reținut pentru 30 de zile.

Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel
Stiri actuale
Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel

Un moldovean care a condus un camion cu arme a fost oprit în Vama Albiţa. El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Noiembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 21 Noiembrie 2025

03:32:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28