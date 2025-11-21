SUA redefinesc drepturile omului: politicile diversității, avortul subvenționat și imigrația în masă, considerate încălcări

Departamentul de Stat al SUA a emis noi norme către toate ambasadele și consulatele americane implicate în întocmirea raportului său anual pe tema drepturilor omului la nivel mondial.

Potrivit noilor norme al SUA, țările care aplică politici ce promovează diversitatea rasială sau de gen, echitatea și incluziunea (DEI) vor fi de-acum expuse riscului ca administrația Trump să le considere ca încălcând drepturile omului.

Noile instrucțiuni consideră, de asemenea, că țările care subvenționează avortul sau facilitează imigrația în masă încalcă drepturile omului, relatează BBC și Reuters, preluate de news.ro.

Schimbare majoră după decenii de standardizare

De zeci de ani, Raportul privind drepturile omului al Departamentului de Stat, mandatat de Congres, a fost utilizat ca model de referință pentru promovarea drepturilor la nivel global.

Modificările de evaluare a drepturilor omului reflectă o schimbare majoră în accentul pus de Washington pe protecția drepturilor omului la nivel global și semnalează extinderea în politica externă a agendei interne a administrației Trump pe teme care au devenit un factor de divizare în SUA în ultimii ani.

Noi criterii: DEI, avort, imigrație și libertatea de exprimare

Noile criterii de evaluare, care, potrivit Departamentului de Stat, au scopul de a opri „ideologiile distructive", au fost condamnate de activiștii pentru drepturile omului, care susțin că administrația Trump redefineşte principiile de lungă durată ale drepturilor omului pentru a urmări obiective ideologice.

Inițial, politicile DEI au fost concepute cu obiectivul de a îmbunătăți rezultatele pentru anumite grupuri rasiale și identitare. De la preluarea mandatului, președintele SUA, Donald Trump, a încercat în mod agresiv să pună capăt DEI și să restabilească ceea ce el numește oportunități bazate pe merit în SUA.

Politicile privind avortul, luate în calcul în noul raport

Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a declarat că noile reguli sunt „un instrument pentru a schimba comportamentul guvernelor". Oficialul de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „Statele Unite rămân angajate față de recunoașterea din Declarația de Independență că toți oamenii sunt înzestrați de Creator cu anumite drepturi inalienabile."

Oficialul a adăugat că drepturile „ne-au fost date de Dumnezeu, creatorul nostru, nu de guverne".

Alte politici ale guvernelor străine pe care ambasadele SUA vor fi instruite să le clasifice ca încălcări ale drepturilor omului includ:

Subvenționarea de către stat a avorturilor sau medicamentelor pentru avort, „precum și numărul total estimat de avorturi anuale"

Operațiile de schimbare de sex pentru copii, definite de Departamentul de Stat ca „operații care implică mutilare chimică sau chirurgicală... pentru a modifica sexul"

Facilitarea imigrației în masă sau ilegale „pe teritoriul unei țări către alte țări"

Arestări sau „anchete oficiale sau avertismente pentru discursuri" – o referire la opoziția administrației Trump față de legile privind siguranța internetului adoptate de unele țări europene pentru a descuraja discursurile de ură online.

„Ajunge"

Noile instrucțiuni au scopul de a opri „noile ideologii distructive (care) au oferit un refugiu sigur pentru încălcările drepturilor omului", a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott. „Administrația Trump nu va permite ca aceste încălcări ale drepturilor omului, cum ar fi mutilarea copiilor, legile care încalcă libertatea de exprimare și practicile de angajare discriminatorii din punct de vedere rasial, să rămână nesancționate. Ajunge", a comentat el.

Critici: „Folosirea drepturilor omului drept armă"

Criticii au acuzat administrația că redefineşte principiile universale ale drepturilor omului, stabilite de mult timp, pentru a-și urmări propriile obiective ideologice.

Uzra Zeya, fostă funcționară de rang înalt a Departamentului de Stat, care conduce acum organizația caritabilă Human Rights First, a declarat că administrația Trump „folosește drept armă drepturile internaționale ale omului în scopuri partizane interne".

„Încercarea de a eticheta DEI ca o încălcare a drepturilor omului stabilește un nou minim în folosirea drepturilor internaționale ale omului ca armă de către administrația Trump", a spus ea. „Noile instrucțiuni exclud drepturile „femeilor, persoanelor LGBTQI+, minorităților religioase și etnice și necredincioșilor – care se bucură cu toții de drepturi egale în conformitate cu legislația americană și internațională, în ciuda retoricii sinuoase și obtuze a administrației Trump în materie de drepturi", a declarat ea.

Noile reguli transmit o ostilitate „uluitoare" față de persoanele LGBTQI+, a adăugat Zeya.

