Administrația Trump se dezlănțuie împotriva avocaților „ostili”. Politicile de diversitate, anchetate la 20 de societăți

Andrea Lucas, noul președinte în exercițiu al Comisiei pentru egalitate de șanse în ocuparea forței de muncă din SUA, a trimis scrisori către 20 dintre cele mai importante mari firme de avocatură din țară cu întrebări detaliate privind programele lor de diversitate.

Scrisorile urmează unor ordine executive prin care Trump a vizat firma de avocatură Perkins Coie și Paul Weiss, criticându-le inițiativele în materie de diversitate și plângându-se de faptul că, în opinia sa, aceste firme au comis greșeli politice în urmă cu mai mulți ani, arată publicația Business Insider.

Firma republicanilor, „sărită” la explicații

O firmă de avocatură absentă de pe lista de ținte este Jones Day. Jones Day a avut legături strânse cu Trump. Firma a reprezentat campaniile prezidențiale ale lui Donald Trump din 2016 și 2020 și Comitetul Național Republican în 2024.

Jones Day pare, de asemenea, să aibă multe dintre aceleași programe de diversitate ca cele 20 de firme de avocatură contactate de Andrea Lucas.

Scrisoarea lui Lucas a solicitat informații despre practicile de angajare și promovare ale fiecărei firme și despre grupurile de afinitate pentru categoriile demografice subreprezentate.

Sub titlul "Diversitate, echitate și incluziune", o broșură din 2024 a Jones Day privind diversitatea firmei prezintă modul în care aceasta "urmărește agresiv" angajarea și dezvoltarea carierei avocaților din "medii istoric subreprezentate".

În fiecare an, Jones Day organizează o "Conferință a diversității" pentru studenții la drept din primul an. Conferința din acest an este programată să aibă loc în aprilie în Atlanta, Georgia, potrivit site-ului său.

Firma are, de asemenea, grupuri de afinitate care "celebrează diversitatea în cadrul organizației noastre", inclusiv capitole pentru avocații de culoare, hispanici și LGBTQ+.

Un reprezentant al Jones Day nu a răspuns la solicitările de comentarii.

O strategie elaborată de ani de zile

Decretele lui Trump au restricționat autorizațiile de securitate și accesul la clădirile guvernamentale pentru avocații de la Perkins Coie și Paul Weiss, ceea ce, potrivit acestora, a îngreunat reprezentarea clienților lor.

Președintele a emis, de asemenea, un memorandum separat prin care a suspendat autorizațiile de securitate ale avocaților care lucrează la Covington & Burling și care l-au ajutat pe fostul procuror special al Departamentului de Justiție, Jack Smith, care a formulat două acuzații împotriva lui Trump, acum retrase.

În scrisorile adresate celor 20 de firme de avocatură, printre care se numără și Perkins Coie, Lucas a avertizat că legea interzice angajările sau promovările "motivate - în întregime sau parțial - de rasă, sex sau alte caracteristici protejate". Ea a mai spus că angajatorilor le este interzisă "limitarea, segregarea sau clasificarea angajaților în funcție de rasă, sex sau alte caracteristici protejate" într-un mod care i-ar putea priva de oportunități, inclusiv în grupuri de afinitate.

Un grup de foști comisari ai EEOC i-au cerut lui Lucas să retragă cele 20 de scrisori, afirmând că nu are "nicio autoritate" de a interoga firmele de avocatură. Într-o scrisoare din 18 martie, aceștia au declarat că Congresul a cerut ca investigațiile să fie "confidențiale", astfel încât EEOC să nu poată "intimida angajatorii prin presiune publică".

Prin intermediul unui purtător de cuvânt al EEOC, Lucas, pe care Trump l-a numit în comisie în primul său mandat, a refuzat solicitarea Business Insider de a comenta.

Anul trecut, în cadrul unei conferințe a Facultății de Drept a Universității din New York, Lucas a declarat că mulți angajatori "greșesc amarnic" cu privire la legalitatea anumitor inițiative de diversitate.

Potrivit lui Andrea Lucas, legea interzice ca rasa sau sexul să facă "parte din ecuație", inclusiv pentru a decide cine poate participa la programe de dezvoltare profesională sau de leadership.

