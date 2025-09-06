Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican. Evenimentul, inclus în calendarul oficial, va avea peste 1.000 de participanți

Stiri externe
06-09-2025 | 17:13
lgbtq
Shutterstock

Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai mare diversitate în Biserica Catolică, informează AFP, preluat de news.ro.

autor
Sabrina Saghin

Peste 1.400 de persoane, provenind din aproximativ douăzeci de ţări, au răspuns invitaţiei asociaţiei italiene „La Tenda di Gionata” (Cortul lui Jonathan) de a participa la anul jubiliar al Bisericii, organizat o dată la 25 de ani.

Nu este prevăzută nicio audienţă privată cu papa Leon XIV. Dar, deşi grupuri LGBT+ au vizitat deja Vaticanul, este pentru prima dată când un astfel de pelerinaj este inclus în calendarul oficial al Jubileului.

Mărturii ale participanților

Yveline Behets, o femeie transgender de 68 de ani din Bruxelles, a parcurs 130 km pe jos împreună cu aproximativ 30 de persoane LGBT+ de-a lungul Via Francigena pentru a ajunge la Roma.

În faţa „dificultăţilor relaţionale şi culturale” din mediul catolic, unde nu se simte „întotdeauna recunoscută”, ea aşteaptă ca Biserica să acorde mai mult spaţiu „pluralităţii”.

Citește și
Românii sunt mai deschiși față de comunitatea LGBT și cred că toate familiile ar trebui protejate - sondaj
Proiect de lege anti-LGBTQ în şcoli depus de un deputat PSD și unul exclus din AUR: „Ideologia LGBTQIA+ dăunează rasei umane”

Nu trebuie să ne înţelegem greşit cuvântul «primire»: nu suntem străini primiţi în mod excepţional sau mai regulat, facem parte din aceeaşi familie”, subliniază ea, îmbrăcată într-un tricou alb în culorile curcubeului.

Biserica este comparabilă cu „un munte pe care îl urci şi care are mai multe versante”.Nu vedem lucrurile întotdeauna în acelaşi mod, dar aşa este şi este foarte bine aşa”.

O Biserică între deschidere și rețineri

La fel ca milioane de alţi pelerini, participanţii vor urca sâmbătă după-amiază pe artera principală care duce la Vatican pentru a trece prin „Poarta Sfântă” a impunătoarei bazilici Sfântul Petru.

În dimineaţa zilei de sâmbătă, sute dintre ei au participat la o liturghie prezidată de vicepreşedintele Conferinţei Episcopale Italiene la Chiesa del Gesu, în centrul Romei, după o veghe de rugăciune vineri, presărată cu mărturii.

„Este un semnal foarte important pentru noi să ne simţim mai incluşi” în Biserică, a declarat pentru AFP Hugo, un franco-quebecois de 35 de ani, care preferă să nu-şi dezvăluie numele de familie din motive de confidenţialitate.

El speră că acest semnal „va permite persoanelor care au o atitudine ambiguă să fie mai deschise faţă de homosexualii din cadrul Bisericii”.

Dar într-o instituţie cu o vechime de două milenii, al cărei catehism consideră actele homosexuale ca fiind „intrinsec dezordonate”, drumul este încă lung.

Există temeri şi o formă de necunoaştere cu privire la viaţa homosexualilor. Dacă toată lumea s-ar întâlni cu toată lumea, cred că multe bariere ar cădea”, deplânge el.

Potrivit lui, „rămân blocaje”, în special pentru cuplurile pentru care „accesul la sacramente este pus sub semnul întrebării”.

De la alegerea sa în 2013 până la moartea sa în aprilie, Papa Francisc, fervent apărător al unei Biserici deschise „tuturor, tuturor, tuturor”, a multiplicat gesturile de primire faţă de comunitatea LGBT, fără a schimba însă doctrina.

Decizia sa de la sfârşitul anului 2023 de a deschide binecuvântările pentru cuplurile de acelaşi sex a provocat o reacţie violentă în mediile conservatoare, în special în Africa.

Ce decizie va lua succesorul său american, care până acum a fost foarte discret în această chestiune?

Pentru Beatrice Sarti, o italiancă de 60 de ani care a venit să-şi însoţească fiul homosexual, „mai sunt încă multe de făcut”, începând cu schimbarea mentalităţilor.

Mulţi dintre copiii noştri nu mai merg la biserică (...) pentru că li s-a dat de înţeles că greşesc. Acest lucru trebuie să se schimbe neapărat”, explică această femeie originară din Bologna (nordul Italiei), membră a comitetului La Tenda di Gionata.

Cel mai urgent ar fi să formăm educatorii, seminariştii, preoţii şi episcopii, începând de jos, cu catehismul, cu magistratura”, chiar dacă „este un proces foarte lent”.

În cei 12 ani de pontificat, Papa Francisc „nu s-a temut să rostească cuvintele”, ceea ce „a dedramatizat foarte mult subiectul homosexualităţii în cadrul Bisericii”, salută Hugo.

Nu mai este un cuvânt urât. Şi asta, cred eu, este doar o uşă deschisă pentru multe alte evoluţii”, vrea el să creadă.

Sursa: News.ro

Etichete: LGBTQ, pelerinaj, vatican,

Dată publicare: 06-09-2025 17:13

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Viktor Orban a interzis și Mândria Budapestei, marș organizat de primărie în locul Budapest Pride. Primarul se răscoală
Stiri externe
Viktor Orban a interzis și Mândria Budapestei, marș organizat de primărie în locul Budapest Pride. Primarul se răscoală

Poliția maghiară a interzis și Mândria Budapestei, eveniment organizat de primăria capitalei în locul Budapest Pride, marșul LGBTQ interzis de Guvernul Viktor Orban. Pe de altă parte, primarul Budapestei anunță că nu va respecta interdicția.

Proiect de lege anti-LGBTQ în şcoli depus de un deputat PSD și unul exclus din AUR: „Ideologia LGBTQIA+ dăunează rasei umane”
Stiri actuale
Proiect de lege anti-LGBTQ în şcoli depus de un deputat PSD și unul exclus din AUR: „Ideologia LGBTQIA+ dăunează rasei umane”

Deputaţii Daniel Ghiţă şi Mihai Ioan Lasca au depus un proiect de lege care să interzică promovarea ideologiei LGBTQ în şcoli şi în emisiunile audio-vizuale.  

Cu ce se ocupa, în secret, administratorul unui club din Cluj, din comunitatea LGBTQ. Șapte adolescenți au fost ademeniți
Stiri actuale
Cu ce se ocupa, în secret, administratorul unui club din Cluj, din comunitatea LGBTQ. Șapte adolescenți au fost ademeniți

Administratorul unui club din Cluj, cunoscut în comunitatea LGBTQ, a fost arestat preventiv pentru trafic de minori și trafic de droguri.

Recomandări
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
Stiri externe
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
Stiri actuale
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.

Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei
Stiri actuale
Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei

Un incident șocant a avut loc joi seara, 4 septembrie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate a incendiat o pompă de combustibil și a atacat cu flacără un angajat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28