Măsura temporară, valabilă 150 de zile până pe 24 iulie, va necesita ulterior votul Congresului pentru a deveni permanentă informează AFP preluat de Agerpres. Termenul expiră cu trei luni înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, care ar putea reda democraților controlul asupra Camerei Reprezentanților.

De la 10% la 15%, în 24 de ore

Trump a calificat drept „ridicolă" decizia Curții Supreme de a invalida cu un vot de 6-3 tarifele „reciproce" bazate pe Legea IEEPA din 1977. Inițial a anunțat noi tarife comerciale de 10%, majorând la 15% a doua zi ca „alternativă puternică". Noua taxă înlocuiește tarifele nediscriminatorii și pe cele din acordurile comerciale, dar nu și taxele sectoriale (10-50%) pentru cupru, automobile sau cherestea — neafectate de decizia Curții. Produsele canadiene și mexicane intrate sub USMCA sunt exceptate.

Baza legală contestată

Președintele invocă o lege din 1974 privind dezechilibrele semnificative în balanța de plăți. Totuși, datele arată discrepanțe: în 2024, SUA au înregistrat un deficit comercial cu UE de 236 miliarde dolari, dar un deficit al balanței de plăți de doar 70 miliarde euro (82,5 miliarde dolari), conform Comisiei Europene.