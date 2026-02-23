„Curtea Supremă (voi folosi litere mici pentru o perioadă, din lipsă totală de respect!) a Statelor Unite mi-a acordat accidental şi fără să vrea, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, mult mai multe puteri şi influenţă decât aveam înainte de hotărârea lor ridicolă, prostească şi foarte controversată la nivel internaţional. În primul rând, pot folosi licenţele pentru a face lucruri absolut „teribile” ţărilor străine, în special celor care ne-au jefuit timp de multe decenii”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump a declarat sâmbătă că va majora temporar tarifele de la 10% la 15% pentru importurile americane din toate ţările, nivelul maxim permis de lege, la o zi după ce instanţa a decis că Trump şi-a depăşit autoritatea prezidenţială când a impus o serie de tarife mai mari în temeiul unei legi privind situaţiile de urgenţă economică.

În postarea sa de luni, Trump a subliniat, de asemenea, utilizarea potenţială a licenţelor pentru a exercita presiuni asupra ţărilor. „În mod absolut de neînţeles, conform hotărârii, nu pot percepe o taxă de licenţă - DAR TOATE LICENŢELE PERCEP TAXE, de ce Statele Unite nu pot face acest lucru? Se acordă o licenţă pentru a obţine o taxă! Opinia nu explică acest lucru, dar eu ştiu răspunsul!”, a punctat Trump.

„Curtea a aprobat, de asemenea, toate celelalte tarife, care sunt numeroase, şi toate pot fi utilizate într-un mod mult mai puternic şi mai agresiv, cu certitudine juridică, decât tarifele utilizate iniţial”, continuat Trump.

„Curtea noastră supremă incompetentă a făcut o treabă excelentă pentru persoanele nepotrivite şi, pentru asta, ar trebui să le fie ruşine (...). Următorul lucru pe care îl veţi afla este că vor decide în favoarea Chinei (...) Să lăsăm curtea noastră supremă să continue să ia decizii atât de proaste şi dăunătoare pentru viitorul naţiunii noastre - eu am o treabă de făcut. SĂ FACEM AMERICA MĂREAŢĂ DIN NOU! Preşedintele DONALD J. TRUMP”, şi-a încheiat postarea preşedintele SUA.

Doi dintre judecătorii Curții Supreme care au decis împotriva tarifelor lui Trump au fost numiți chiar de el

Decizia şi acţiunile ulterioare ale lui Trump au deja un impact asupra acordurilor comerciale încheiate de acesta în ultimul an, China îndemnând Washingtonul să renunţe la măsurile tarifare, Uniunea Europeană pregătindu-se să îngheţe acordul, iar India amânând discuţiile planificate.

Trump s-a folosit de postarea sa pe reţelele sociale pentru a-i critica din nou pe judecătorii care au decis împotriva lui, printre care se aflau şi doi pe care el îi numise în timpul primului său mandat la Casa Albă. În hotărârea sa, redactată de preşedintele conservator al Curţii Supreme, John Roberts, instanţa şi-a reafirmat puterea de a controla puterea preşedintelui.

Preşedintele şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că instanţa supremă, în viitoarea sa decizie în acest caz, ar putea decide împotriva încercării administraţiei sale de a restricţiona cetăţenia prin naştere.

Contractele futures de pe Wall Street şi dolarul au scăzut luni dimineaţă pe fondul confuziei privind politica comercială a SUA, în timp ce preţurile petrolului au scăzut iniţial din cauza incertitudinii în legătură cu creşterea globală şi cererea de combustibil în urma ultimei majorări a tarifelor.