Președintele Curții Supreme, judecătorul John Roberts, a concluzionat în opinia asumată de instituție (cu un vot de 6-3) că deși președintele SUA are puteri executive care includ, în caz de urgență și tarifele comerciale aplicate altor state, în cazul de față nu se poate vorbi despre acea „urgență”, deci tarifele ar fi trebuit mai întâi discutate în Congresul american și modificate, eventual, de președinte, în baza unui mandat clar al Congresului, informează CNN.

Președintele Donald Trump a folosit activ, agresiv chiar, susțin unii critici, instrumentul tarifelor comerciale în negocierile pe care le-a avut mai ales cu UE și cu China.

Impunerea unor tarife comerciale mari produselor și serviciilor dintr-un stat duce la scumpirea acestora, deci la scăderea cererii pentru ele. Pentru state dependente de exporturile către SUA, un tarif comercial ridicat pentru anumite bunuri și servicii poate echivala cu sectoare economice întregi afectate.

În același timp, tarifele comerciale ridicate pot fi interpretate și ca o măsură protecționistă, menită să apere economia locală de importuri ieftine, prin scumpirea acestora și menținerea cererii pentru ceea ce este produs local. Este important de subliniat că tarifele comerciale se regăsesc aproape integral în prețurile finale plătite de consumatori, companiile având un potențial limitat de a le atenua din propriile marje de profit.

Președintele Trump a declarat de mai multe ori, în mod greșit, că aceste tarife sunt plătite de către statele exportatoare. Ele se regăsesc fie în prețurile finale, fie în marjele de profit ale comercianților.

Trump a răbufnit

La scurt timp, Donald Trump a calificat drept „rușinoasă” decizia Curții Supreme a SUA potrivit căreia acesta și-a depășit autoritatea prin impunerea de tarife la nivel mondial, a declarat vineri corespondentul șef al CNN la Casa Albă.

În urma hotărârii, președintele a adăugat că are un „plan de rezervă” pentru taxe, informează agenția de știri Baha.

Decizia nu afectează toate tarifele lui Trump

Hotărârea a fost redactată de președintele Curții Supreme, John Roberts, care a fost susținut de trei judecători liberali și doi colegi conservatori, judecătorii Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett, în majoritate, scrie NBC News.

„Președintele își revendică puterea extraordinară de a impune unilateral tarife vamale fără limită de valoare, durată și domeniu de aplicare”, a scris Roberts. Însă administrația Trump „nu face referire la nicio lege” în care Congresul să fi afirmat anterior că prevederile IEEPA (International Emergency Economic Powers Act / Legea privind Puterile Economice în Situații de Urgență Internațională n.r.) s-ar putea aplica tarifelor vamale, a adăugat el.

Prin urmare, „considerăm că IEEPA nu autorizează președintele să impună tarife”, a scris Roberts.

Judecătorii Clarence Thomas, Brett Kavanaugh și Samuel Alito au exprimat o opinie divergentă.

NBC News mai scrie că „este o înfrângere rară pentru administrație la Curtea Supremă, care are o majoritate conservatoare de 6-3, de când Trump și-a început al doilea mandat în ianuarie”.

Decizia nu afectează toate tarifele lui Trump, lăsând în vigoare cele pe care le-a impus asupra oțelului și aluminiului folosind diferite legi, de exemplu. Dar anulează tarifele sale din două categorii. Una este cea a tarifelor pe țări sau „reciproce”, care variază de la 34% pentru China la o bază de referință de 10% pentru restul lumii. Cealaltă este o taxă de 25% pe care Trump a impus-o asupra unor mărfuri din Canada, China și Mexic pentru ceea ce administrația a numit eșecul acestora de a reduce fluxul de fentanyl.