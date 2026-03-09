Declarația a fost făcută la deschiderea sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, în contextul tensiunilor din Iran și din regiunea Orientului Mijlociu.

Orice amenințare pentru statele membre ale Uniunii Europene este total inacceptabilă și, atunci când hotărârea noastră este pusă la încercare, vom vedea ceea ce vedem acum - Europa acționând ca unul, a declarat luni seară președinta Parlamentului European, în deschiderea sesiunii plenare a PE la Strasbourg, referindu-se la evenimentele în desfășurare din Iran și regiunea Orientului Mijlociu.

Președinta PE a ținut să transmită un mesaj de solidaritate cu Ciprul. „Știm că oamenii din Cipru sunt îngrijorați și vreau să spun fără echivoc: nu sunteți și nu ați fost niciodată singuri. Solidaritatea europeană este reală, tangibilă și de partea voastră. Vom trimite cel mai clar mesaj că Europa este fermă și unită, pentru că securitatea Ciprului este securitatea Uniunii Europene”, a spus Roberta Metsola.

Potrivit eurodeputatei malteze, atacurile nediscriminatorii efectuate de Iran asupra statelor din Golf sunt condamnabile și constituie acțiuni ale unui regim disperat, a cărui intenție este de a răspândi haos în regiune.

„Acest parlament are o istorie a solidarității cu poporul iranian - de la câștigători ai Premiului Saharov și discursuri în această sală de Ziua Internațională a Femeii la cererile noastre de sancționare a regimului și inițiativa noastră de a include Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste. Și știu că vom continua să susținem dorința poporului iranian de a trăi în libertate și de a-și alege destinul”, a afirmat președinta PE.

Pe de altă parte, ea a denunțat violența politică, alimentată de hiperpolarizarea existentă în mediul online și de retorica urii care face ca oamenii să fie atacați, vizați și, în unele cazuri, uciși.

„Acest Parlament condamnă violența politică în termenii cei mai clari, oriunde are loc și din orice direcție vine. Acest Parlament este împotriva violenței politice fără nicio excepție și vreau să subliniez că orice diferențe politice trebuie să fie soluționate în arena dezbaterii publice, fără a recurge vreodată la comportament agresiv sau violență, și mă aștept ca toți membrii acestui parlament să fie cele mai bune exemple în această privință”, a încheiat președinta Parlamentului European.