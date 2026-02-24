„Generalul Caine, la fel ca noi toţi, ar prefera să nu vadă război, dar, dacă se ia o decizie de a interveni militar împotriva Iranului, el este de părere că va fi ceva uşor de câştigat”, scrie pre reţeaua sa Truth Social şeful statului american.

„Eu iau decizia. Prefer un acord lipsei unui acord, dar dacă nu vom ajunge la unul va fi o zi foarte sumbră pentru această ţară”, ameninţă Donald Trump.

Risc de „escaladare”

Presa americană dezvăluie că militarul american cu cel mai mare grad a avertizat autorităţile cu privire la riscuri pe care le pot antrena atacuri în Iran.

The Washington Post (WP) dezvăluie că generalul Caine şi-a exprimat îngrijorarea la Casa Albă şi Departamentul Apărării, cu privire la faptul că o lipsă a muniţiei şi a unei suţineri a aliaţilor poate expune personalul american unui risc mai mare.

The Wall Street Journal (WSJ( dezvăluie că Dan Caine şi alţi oficiali de la Pentagon şi-au exprimat temeri cu privire la riscul unor victime americane şi aliate şi unei slăbiri a capacităţilor americane ale apărăriii aeriene.

Donald Trump, care a ordonat atacuri ţintite în Iran, în iunie, nu exclude să folosească din nou opţiunea militară împotriva Iranului, cu care Statele Unite negociază în paralel cu privire la programul nuclear iraniaan.

Teheranul a avertizat luni cu privire la riscul unei ”escaladări” în afara frontierelor Iranului, în cazul unor atacuri americane.

„Cerem tuturor naţiunilor ataşate păcii şi justiţiei să ia măsuri semnificative pentru a împiedica orice nouă escaladare”, a îndemnat adjunctul ministrului iranian de Externe Kazem Gharibabadi.