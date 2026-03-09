Război în Iran, ziua a 10-a. NATO a neutralizat o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei. Franța trimite nave
Război în Iran, ziua a 10-a. NATO a neutralizat o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei. Franța trimite nave

Horoscop 10 martie 2026, cu Neti Sandu. E posibil să vină niște bani din urmă pentru o zodie

Horoscop cu Neti Sandu
62563997

Horoscop 10 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rectificări azi. O să facem o evaluare ca să știm cum stăm atât material, cât și emoțional, că e momentul să facem curățenie în viața noastră.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și e bine să începem ceva, dar nu înainte de a lichida problemele din trecut.

Horoscop 10 martie 2026 – PEȘTI

Sunt niște lucruri din trecut pe care trebuie să le rezolvați și o să le luați pe rând ca să vă achitați, onorabil, de ele, cât să nu vă fie reproșat nimic. Întrevedere cu cineva care o să revină cu oferta de colaborare pe care-ați amânat-o, poate acum sunteți mai pregătiți.

Horoscop 10 martie 2026 – BERBEC

Vi se încredințează o funcție și s-ar putea să vă încânte ideea, că aveți o viziune și știți și cum poate fi pusă în practică, să vă impuneți în postura respectivă. O veste bună de la cineva care vă așteaptă în străinătate să vă petreceți câteva zile pe-acolo, un concediu – poate de Paște.

Horoscop 10 martie 2026 – TAUR

O să puteți recupera niște bani și să vă echilibrați din punct de vedere financiar, că aveți multe de luat, poate sunt cheltuieli și cu mașina, că o s-o duceți, poate, la reparat. E cineva care așteaptă un răspuns de la voi și o să vedeți cam încotro duce relația voastră, că ați trecut printr-un impas.

Citește și
Horoscop 9 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi astăzi bani
Horoscop 9 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi astăzi bani

Horoscop 10 martie 2026 – GEMENI

Veștile sunt amestecate și o să vă alimentați din cele bune ca să vă luați de-acolo energia cu care să lansați la apă un proiect care o să vă aducă o serie de câștiguri. Poate se insistă să vă alăturați unui proiect care v-ar putea pune în valoare acele calități pe care nu le-ați scos, încă, la iveală.

Horoscop 10 martie 2026 – RAC

Vin bani, posibil, din mai multe surse, pot fi și niște restanțe care aterizează, în sfârșit, la voi în cont și o să fie o lejeritate în plan financiar. Se poate să mai aveți de dat examene, de prezentat lucrări, or mai fi și ceva restanțe și o să fie totul cu emoții, dar și cu succes.

Horoscop 10 martie 2026 – LEU

Poate s-au adunat niște plăți de făcut și e bine să scăpați de ele, ca să aveți mână liberă să dați drumul unui proiect în care v-ați pus mari speranțe. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care se va asorta cu firea voastră și să porniți în viață împreună, dacă n-aveți pe nimeni.

Horoscop 10 martie 2026 – FECIOARĂ

Se reglează acele lucruri care v-au ținut în tensiune și o să vă găsiți acel echilibru interior ca să funcționați la o cotă înaltă, că aveți pretenții mari de la voi. O să mai luați una, alta prin casă, aduceți un plus de modernism, de prospețime, ca să vă pregătiți de sărbătorile pascale.

Horoscop 10 martie 2026 – BALANȚĂ

O să aveți ceva de retușat la serviciu și o să vă dați peste cap să lucrați cu mare finețe, ca să nu vi se facă vreo observație, că ar fi păcat. Sunt câteva aspecte importante de luat în discuție – în sfera profesională – și, la capătul lor, veți lua și unele decizii.

Horoscop 10 martie 2026 – SCORPION

Se poate să primiți o finanțare pentru proiectele voastre și să meargă totul șnur, că ați muncit cu seriozitate până-acum și vreți să culegeți roadele. Vi se propune o colaborare și, dacă vă dați acordul, o să vă asigurați un surplus financiar.

Horoscop 10 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Vă caută cineva care vi s-ar potrivi, iar dacă acum sunteți ocupați până peste cap puteți lăsa pentru la vară o astfel de inițiativă. Vă caută cineva care vă propune o ieșire la sfârșit de săptămână și o să vă încânte ideea.

Horoscop 10 martie 2026 – CAPRICORN

Răspunsurile pe care le-așteptați or să sosească și o să vă mobilizați să faceți diverse lucruri care or să vă propulseze în carieră. Poate vi se cer câteva rectificări pe ici, pe colo, ca să îndreptați niște situații, poate vă duceți la o mărire de notă.

Horoscop 10 martie 2026 – VĂRSĂTOR

E posibil să vină niște bani din urmă, dar n-ar fi exclus să vă treziți cu niște somații că n-ați plătit la timp o rată, vreo taxă ori o amendă și trebuie să vă conformați. Poate mai modificați vreo clauză contractuală, cereți și niște bani în plus, că s-a scumpit viața și salariul trebuie ajustat.

Etichete: neti sandu, horoscop neti sandu, horoscop, zodii,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Atenție, Superliga! Formația din orașul cu două stadioane ultramoderne s-a calificat în play-off și visează la promovare
Atenție, Superliga! Formația din orașul cu două stadioane ultramoderne s-a calificat în play-off și visează la promovare
Citește și...
Horoscop 9 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi astăzi bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 9 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi astăzi bani

Horoscop 9 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Revederi emoționante azi. O să putem scăpa de niște apăsări, poate avem niște răscoliri sufletești și, dacă tot e sărbătoare, lichidăm orice conflict.

Horoscop 8 martie 2026, cu Neti Sandu. Surprize și bucurii de Ziua Femeii
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 martie 2026, cu Neti Sandu. Surprize și bucurii de Ziua Femeii

Horoscop 8 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi chiar frumoasă. Oamenii pe care-i întâlniți or să ne facă nu numai ziua, ci și viața mai frumoasă și o să știm să-i răsplătim și noi cu ce-avem mai bun în sufletul nostru.

Horoscop 7 martie 2026, cu Neti Sandu. Se poate recupera o căsnicie
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 7 martie 2026, cu Neti Sandu. Se poate recupera o căsnicie

Horoscop 7 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu veștile pe care le-așteptam. O să ne lămurim în privința mai multor lucruri și o să avem acea disponibilitate să le fim de ajutor celor care au nevoie de noi.

Recomandări
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
Stiri Economice
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii

Creșterile repetate de prețuri la carburanți pun presiune pe întreaga economie. Transporturile s-au scumpit deja, după ce motorina și benzina au avut majorări semnificative de preț, chiar peste noapte.

Bugetul de stat pentru 2026, aproape gata. Tensiuni în coaliție privind salariul minim și ajutoarele sociale
Stiri Politice
Bugetul de stat pentru 2026, aproape gata. Tensiuni în coaliție privind salariul minim și ajutoarele sociale

Bugetul pentru 2026 este aproape gata. Statul speră că va încasa mai mulți bani din amenzi, jocuri de noroc și TVA, însă PSD va anunța la sfârșitul săptămânii dacă va vota proiectul.

Trump anunță că războiul din Iran este ”aproape” gata. Cuvintele președintelui SUA au ieftinit instantaneu țițeiul cu 10%
Stiri externe
Trump anunță că războiul din Iran este ”aproape” gata. Cuvintele președintelui SUA au ieftinit instantaneu țițeiul cu 10%

Donald Trump a declarat luni că războiul din Iran este ”aproape” gata, iar SUA sunt cu ”foarte mult” înainte de termenul estimat inițial, de 4 săptămâni. Cuvintele președintelui SUA au generat imediat o ieftinire a petrolului cu peste 10%. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Martie 2026

45:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Martie 2026

01:47:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picatură II

42:20

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5

21:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Florin Prunea l-a criticat după CFR Cluj - Dinamo 2-0: „Nu are realizări”

Sport

Doar o echipă din play-off a beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor!