Pentru că se arată conciliant faţă de Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un "trădător" al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi de asemenea un lider "excepţional", hotărât să evite iadul nuclear, a declarat luni laureatul premiului Nobel pentru Pace, Lech Walesa, într-un interviu pentru AFP.

"În aparenţă, astăzi, el pare a fi lacheul Rusiei, un trădător pur şi simplu. Este un mod de a vedea lucrurile", explică Walesa, cofondatorul sindicatului Solidarnosc (Solidaritatea) şi fost preşedinte polonez, astăzi în vârstă de 82 de ani. El a făcut aceste comentarii în ajunul împlinirii marţi a patru ani de la declanşarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Cu toate acestea, preşedintele american este poate "un responsabil politic extrem de inteligent" care "ştie că, dacă Statele Unite s-ar alătura corului anti-Putin, (Vladimir) Putin nu ar mai avea de ales şi ar putea să recurgă la arma atomică", a afirmat Lech Walesa.

”Trădător sau extrem de inteligent. Încă nu știu care dintre ele se aplică lui Trump”

De ce? "Pentru că Putin este iresponsabil", afirmă el. "Este un joc foarte viclean, foarte inteligent. Nu-l împingeţi pe Putin să folosească arme nucleare, jucaţi-vă de-a prietenul!", opinează fostul preşedinte polonez.

Astfel, Donald Trump câştigă timp şi obligă "Europa să se organizeze împotriva lui Putin, fără SUA. Pentru că dacă Statele Unite intră în joc, va fi război nuclear", prezice cel ale cărui lupte pentru democratizarea Poloniei au contribuit la căderea Cortinei de Fier.

"Există, aşadar, două moduri de a vedea lucrurile", rezumă Lech Walesa: "trădător sau om extrem de inteligent". "Până în prezent, încă nu ştiu care dintre ele se aplică în cazul lui Trump".