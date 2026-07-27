SUA își stabilesc o bază militară în Bulgaria. Trump mulțumește Sofiei, Iranul transmite amenințări vecinilor noștri

Într-o scurtă postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a scris: „Vă mulțumesc, premierule Radev!”. Mesajul însoțea un articol distribuit care preciza că Bulgaria a sprijinit Statele Unite, în ciuda amenințărilor venite din partea Iranului.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a mulțumit public premierului bulgar Rumen Radev după ce Bulgaria a aprobat dislocarea unor avioane-cisternă americane la baza aeriană Bezmer, scrie Novinite .

Reacția lui Trump a venit după ce Adunarea Națională a Bulgariei a votat, la 22 iulie, aprobarea propunerii Consiliului de Miniștri de a permite dislocarea unor avioane-cisternă și a echipamentelor aferente ale SUA la baza aeriană Bezmer.

Parlamentarii au aprobat măsura cu 135 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă” și două abțineri, în urma unei solicitări oficiale transmise de Statele Unite. Este vorba despre dislocarea a până la opt avioane-cisternă americane KC-135 și a 250 de militari, cu permisiunea de a rămâne acolo până la 1 octombrie.

Potrivit guvernului bulgar, dislocarea vizează asigurarea realimentării în zbor și a sprijinului logistic pentru operațiunile SUA în Orientul Mijlociu. Oficialii au subliniat că utilizarea bazei aeriene Bezmer face parte din angajamentele Bulgariei față de aliați și nu implică lansarea unor operațiuni de luptă de pe teritoriul bulgar.

Decizia a atras însă și o reacție diplomatică din partea Iranului. Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei a confirmat primirea unei note diplomatice oficiale din partea Ambasadei Republicii Islamice Iran la Sofia.

În document, Teheranul și-a expus poziția cu privire la decizia Bulgariei de a pune la dispoziție infrastructura militară pentru a sprijini activitățile SUA în regiune.

Iranul a criticat decizia Bulgariei de a găzdui aeronave americane de realimentare în zbor, afirmând că oficialii bulgari responsabili pentru aprobarea desfășurării ar trebui trași la răspundere pentru ceea ce Teheranul a descris drept o mișcare periculoasă.

Bulgaria nu crede că va fi atacată de Iran

Într-o declarație transmisă de Ambasada Iranului în Bulgaria, care îl citează pe purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Teheranul a susținut că „persoanele care iau decizii în Bulgaria trebuie să-și asume responsabilitatea pentru decizia periculoasă de a desfășura aeronave americane de realimentare în zbor la bazele militare bulgare”.

De asemenea, în declarație se susținea că Bulgaria a permis anterior Statelor Unite să utilizeze Aeroportul din Sofia pentru a sprijini operațiunile militare americane împotriva Iranului. „Poporul iranian nu a avut niciodată probleme cu poporul bulgar”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. „Timp de decenii, relațiile dintre Iran și Bulgaria s-au bazat pe respect reciproc”.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, a declarat că aeronavele urmează să sosească la bază în această săptămână. Într-o intervenție la postul bTV, el a recunoscut că desfășurarea implică riscuri, dar a insistat că aceasta nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Bulgariei.

Stoianov a mai spus că nu se așteaptă ca Iranul să răspundă militar la prezența aeronavelor americane la baza aeriană Bezmer.

Radev s-a răzgândit brusc asupra sprijinului pentru SUA și se retrage din coaliția UE pentru ajutarea Ucrainei

Decizia a scos la iveală o schimbare flagrantă de poziție a premierului Rumen Radev, notează sursa citată. În calitate de președinte, Radev a avertizat în repetate rânduri că Bulgaria riscă să fie atrasă într-un război prin sprijinirea Ucrainei și a criticat guvernul anterior pentru că permisese unor avioane-cisternă similare să utilizeze aeroportul civil din Sofia la începutul anului.

El condiționase prelungirea staționării acelor avioane la Sofia de eliminarea vizelor SUA pentru cetățenii bulgari, iar când Washingtonul nu a răspuns favorabil, a lăsat autorizația să expire. Câteva săptămâni mai târziu, el solicită dislocarea aceluiași tip de aeronave la Bezmer, aflat la 300 km distanță, insistând că acest lucru nu implică niciun risc de „implicare” în conflict, în timp ce, simultan, retrage Bulgaria din Coaliția de Voință a UE care sprijină Ucraina.

Figuri din opoziție, inclusiv fostul ministru de Externe Nadejda Neinski, susțin că Radev aplică două definiții diferite ale securității naționale, în funcție de războiul vizat. Între timp, partidele GERB, „Continuăm Schimbarea” și „Bulgaria Democrată” – dintre care unele au tolerat dislocarea inițială la Sofia pe când se aflau la guvernare – au boicotat votul privind baza Bezmer acum, când se află în opoziție.

Și rezistența la nivel local a fost reală. Primarii a cinci localități din apropierea bazei Bezmer s-au opus planului, o petiție a strâns peste 600 de semnături în câteva ore, iar dislocarea a fost amânată cu o săptămână pentru a-i permite ministrului Apărării, Dimitar Stoianov, să se întâlnească cu locuitorii și să sublinieze că Bulgaria „nu este o țintă”.