Potrivit unui comunicat al MApN transmis Agerpres, semnarea documentului în cadrul Summitului NATO a evidenţiat angajamentul comun al României, Bulgariei şi Turciei pentru întărirea securităţii la Marea Neagră şi pentru dezvoltarea cooperării aliate în domeniul maritim.

"Protecţia infrastructurii critice din Marea Neagră presupune o abordare complexă, integrată şi pe termen lung, iar MCM Black Sea TG este o dovadă a interoperabilităţii partenerilor regionali şi o iniţiativă care contribuie activ la consolidarea securităţii în bazinul Mării Negre. Prin misiunile executate de Forţele Navale Române, împreună cu partenerii din regiune, este asigurată menţinerea unei prezenţe navale permanente în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga Zonă Economică Exclusivă a României, nu doar ca măsură de descurajare, ci şi ca instrument de reacţie imediată", se precizează în comunicat.

Conform Ministerului, Memorandumul de Înţelegere privind constituirea Grupului operativ pentru combaterea minelor Marine din Marea Neagră a fost semnat la 11 ianuarie 2024 de miniştrii Apărării din România, Bulgaria şi Turcia, instituind prima iniţiativă trilaterală de acest tip a celor trei state aliate riverane Mării Negre.

Misiunea principală a MCM Black Sea TG este asigurarea libertăţii de navigaţie în apele Mării Negre, prin misiuni de supraveghere, acţiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum şi activităţi conexe de căutare şi salvare pe mare, menţionează sursa citată, care adaugă că, de la operaţionalizarea grupului, la 1 iulie 2024, au fost desfăşurate zece activări ale MCM Black Sea. Comanda este exercitată prin rotaţie, pentru mandate de câte şase luni, România deţinând-o în perioada 9 iulie 2025 - 8 ianuarie 2026. În prezent, comanda este asigurată de Turcia, urmând ca aceasta să fie preluată de Bulgaria începând de joi, 9 iulie.

Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" va participa, în perioada 9 - 24 iulie, la cea de a XI-a activare a MCM BS TG, cu misiunea principală de monitorizare a zonei de responsabilitate maritimă şi de asigurare a libertăţii de navigaţie în raioanele maritime în care se vor desfăşura activităţi de instruire în cadrul Exerciţiului multinaţional BREEZE 2026, mai transmite MApN.