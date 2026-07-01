„Sunteţi gata să faceţi mai mult şi să treceţi de la cuvinte la fapte, iar Statele Unite vor fi alături de voi”, a spus generalul american Chris Donahue în cadrul unei ceremonii desfăşurate în oraşul estonian Valga, relatează Reuters.

„Aşa se construieşte descurajarea: nu cu cuvinte rostite de la tribună, ci cu soldaţii cu picioarele în noroi”, a adăugat Donahue.

Donahue, care îşi va preda funcţia joi, îndeplineşte şi funcţia de şef al armatei SUA în Europa şi Africa.

Trupele NATO din statele baltice, precum şi din nordul Poloniei au fost până acum sub comanda unui singur cartier general multinaţional cu sediul în oraşul Szczecin, din nord-vestul Poloniei.

Crearea unei a doua zone de comandă permite alianţei să aloce mai multe trupe statelor baltice.

Deocamdată, două divizii multinaţionale din Estonia şi Letonia vor intra sub comanda Corpului Germano-Olandez, cu sediul în oraşul german Münster.

NATO a declarat că Rusia, care a invadat Ucraina în 2022, ar putea lansa un atac la scară largă asupra teritoriului aliat încă din 2029, dacă îşi continuă înarmarea în ritmul actual. Kremlinul neagă existenţa unor astfel de planuri.

Presiunea asupra Europei de a-şi consolida apărarea a crescut în urma criticilor aduse de preşedintele SUA, Donald Trump, care acuză blocul că nu îşi asumă partea care îi revine din efortul militar.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a afirmat că schimbarea de postură a NATO este o dovadă a determinării alianţei de a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliaţilor. „Este o demonstraţie vizibilă şi puternică a unităţii şi a pregătirii NATO, precum şi a determinării noastre colective de a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliaţilor”, a declarat el la Valga.

Atunci când este pe deplin operaţional, un corp de armată comandă, de obicei, trei divizii, adică între 40.000 şi 60.000 de soldaţi. În timp de pace, acesta există, de regulă, sub forma unei structuri de comandă reduse, cu funcţii specializate precum artileria, apărarea aeriană şi serviciile medicale, pentru a permite desfăşurarea rapidă a trupelor atunci când este necesar.

Corpul Multinaţional Nord-Est din Szczecin a fost responsabil până acum de întreaga regiune. Acesta a fost înfiinţat în 2017, la trei ani după ce Rusia a anexat regiunea Crimeea din Ucraina.

Un al doilea corp responsabil de apărarea ţărilor baltice va permite NATO să mobilizeze „forţe masive cu rapiditate”, a declarat un oficial militar sub condiţia anonimatului.