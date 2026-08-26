Într-un comunicat, Departamentul de Justiție a afirmat că a confiscat domeniile utilizate de două platforme de hacking, denumite „QScan” și „QTRouter”, despre care a spus că au fost folosite în cadrul campaniei, potrivit News.ro.

O declarație sub jurământ a identificat Departamentul Energiei al SUA, Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale, Institutele Naționale de Sănătate, precum și patru companii neidentificate din Statele Unite și Coreea de Sud printre victimele hackerilor.

Platformele ar fi fost administrate de o firmă cu sediul în China

Departamentul de Justiție a declarat că platformele erau administrate de o firmă cu sediul în China, Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, printre clienții căreia se numără, potrivit acestuia, agenția civilă de informații a Chinei, Ministerul Securității de Stat și armata sa, Armata Populară de Eliberare.

Reuters nu a putut identifica imediat datele de contact ale companiei Nanjing Xinjiuwei.

Declarația sub jurământ mai precizează că infrastructura informatică a grupului a fost utilizată pentru a compromite infrastructura critică și alte rețele sensibile din SUA și din întreaga lume încă din cel puțin 2018.

Beijingul neagă în mod obișnuit responsabilitatea pentru activitățile de hacking

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat la un mesaj prin care i se solicita un comentariu. Beijingul neagă în mod obișnuit orice responsabilitate pentru activitățile de hacking.

Experții care urmăresc activitatea cibernetică chineză afirmă că antreprenorii privați efectuează în mod obișnuit intruziuni de mare amploare în numele diverselor agenții guvernamentale chineze.

„În ultimul deceniu, numărul companiilor care oferă servicii ofensive de nișă a crescut exponențial”, a declarat Dakota Cary, analist specializat în China la compania de securitate cibernetică SentinelOne.