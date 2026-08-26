De asemenea, la nivelul Ambasadei României la New Delhi nu au fost primite solicitări de asistență consulară în acest context, potrivit News.ro.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la New Delhi, s-a autosesizat ca urmare a situației de criză generate de inundațiile severe din Republica Federală Democratică Nepal și întreprinde demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la persoanele afectate.

MAE precizează că, până la acest moment, autoritățile locale nu au notificat misiunea diplomatică cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

De asemenea, la nivelul Ambasadei României la New Delhi nu au fost primite solicitări de asistență consulară în acest context.

Potrivit sursei citate, reprezentanții misiunii diplomatice continuă dialogul cu autoritățile locale, fiind pregătite să acorde asistență consulară, conform competențelor și în funcție de solicitări.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la New Delhi: +91 11 24111015, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei: +91 81 30303444.

Autoritatea pentru turism din Nepal a anunțat că cel puțin 400 de turiști, inclusiv cetățeni străini, sunt dați dispăruți după ce o viitură de proporții a măturat, miercuri, mai multe sate de la granița cu China. Poliția afirmă că cel puțin 17 persoane au murit, dar se teme că numărul victimelor va crește, relatează CNN.