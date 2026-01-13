SUA acuză fățiș Rusia la Consiliul de Securitate al ONU, după atacul cu Oreșnik. „Ridiculizează cauza păcii”

13-01-2026 | 07:27
Statele Unite au acuzat luni Rusia, în Consiliul de Securitate al ONU, de o „escaladare periculoasă şi inexplicabilă” a războiului din Ucraina, după folosirea rachetei balistice de ultimă generaţie Oreşnik.

Mihai Niculescu

Atacul a avut loc în apropierea frontierei cu Polonia şi NATO, amplificând îngrijorările privind riscul extinderii conflictului.

„Mulţumită leadershipului preşedintelui (american Donald) Trump, suntem mai aproape ca niciodată, de la începutul războiului, de un acord. Cu toate acestea, Rusia a lansat mai multe atacuri în Ucraina, inclusiv lansarea rachetei sale balistice (de tip) Oreşnik cu capacitate nucleară, care a atins o zonă în Ucraina în apropierea frontierei cu Polonia şi NATO”, a declarat ambasadoarea americană la ONU, Tammy Bruce, relatează AFP, preluat de news.ro.

Aceasta a subliniat că „acest lucru constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă, în timp ce Statele Unite lucrează cu Kievul şi alţi parteneri şi cu Moscova pentru a pune capăt războiului printr-un acord negociat”. În opinia sa, „cele două părţi ar trebui să caute căi către dezescaladare, însă acţiunile Rusiei ameninţă să extindă şi să intensifice războiul”, acuzând Moscova că „ridiculizează cauza păcii”.

La rândul său, ambasadorul britanic interimar la ONU, James Kariuki, a calificat atacul din apropierea frontierei cu Polonia drept „periculos”, avertizând că „ameninţă securitatea regională şi internaţională şi reprezintă un risc grav de escaladare şi de eroare de calcul”.

dmitri medvedev
Medvedev, triumfător: atacul cu Oreșnik, o injecție împotriva unor „psihopaţi periculoşi”. Alternativa era „cămașa de forță”

„Ucraina va supravieţui acestui nou atac, la fel ca multor altora înainte. iar dacă preşedintele (rus Vladimir) Putin crede că această violenţă îi va descuraja pe aliaţii Ucrainei, el se înşeală”, a adăugat diplomatul britanic.

Ministerul rus al Apărării a confirmat luni că racheta balistică Oreşnik, utilizată pentru a doua oară vineri în Ucraina, a vizat o fabrică aeronautică din Liov, în vestul ţării.

Mai mulţi membri ai Consiliului de Securitate au condamnat şi bombardamentele masive lansate de Rusia la sfârşitul săptămânii trecute, care au lăsat mii de oameni fără încălzire în capitala ucraineană. Ambasadoarea Letoniei, Sanita Pavluta-Deslandes, a denunţat atacuri „barbare” desfăşurate în plină iarnă.

„Este important să notăm o tendinţă perturbantă: cu cât ne apropiem de pace mai mult, cu atât mai sfruntate sunt atacurile şi minciunile ruseşti”, a spus ea, acuzând Moscova că încearcă „să testeze limitele determinării internaţionale”.

Potrivit autorităţilor de la Kiev, bombardamentele ruseşti de vineri au provocat întreruperi ale furnizării căldurii în aproape 6.000 de clădiri. Municipalitatea le-a cerut locuitorilor care pot să părăsească temporar capitala, în contextul unor temperaturi cuprinse între -7 şi -15 grade Celsius.

„Ceea ce vedem azi aminteşte cele mai rele precedente din istoria omenirii, când imperii răufăcătoare încercau să sfarme rezistenţa unor civili folosind frigul, foametea şi tenebrele ca arme”, a declarat ambasadorul ucrainean Andrii Malnîk, care a vorbit despre metode specifice unor asedii din Evul „medieval”.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a respins în bloc criticile, afirmând că armata rusă nu vizează civili.

Sursa: News.ro

