



A fost un răspuns direct la „agresiunea continuă” împotriva transportului maritim comercial - transmite armata americană. Ca represalii, Gardienii Revoluției au țintit baze americane din Kuweit și Bahrain.

Atât Washingtonul, cât și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului.

Comandamentul central al armatei americane a difuzat imagini cu primele lovituri asupra unor obiective militare iraniene - de la semnarea acordului dintre cele două țări. 10 ținte au fost bombardate, în mai multe locuri din zona Strâmtorii Ormuz.

Este un „un răspuns direct la continuarea agresiunii Iranului împotriva transportului maritim comercial” în Strâmtoarea Ormuz, a transmis comandamentul armatei americane.

Însă autoritățile din Bahrain spun că o clădire de locuințe a fost lovită în atacul iranian, fără să fie victime.

Acum, atât Washingtonul cât și Teheranul se acuză reciproc de încălcarea acordul preliminar, încheiat în urmă cu două săptămâni, pentru a pune capăt războiului.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă loviturile aeriene ale armatei americane, pe care le-a numit teroriste, efectuate în primele ore ale dimineții asupra mai multor instalații de monitorizare și supraveghere de-a lungul coastei de sud a țării” - televiziunea de stat iraniană.

Donald Trump amenință într-un mesaj pe rețeaua lui de comunicare: "S-ar putea ajunge într-un punct în care să nu mai putem da dovadă de reținere și să fim nevoiți să ducem la bun sfârșit, pe cale militară, operațiunea pe care am început-o cu foarte mare succes".

„Dacă se va întâmpla acest lucru, Republica Islamică Iran nu va mai exista", scrie președintele american.

Doar Iranul trebuie să administreze strâmtoarea Ormuz, a declarat ministrul de externe de la Teheran.

Abbas Araghchi, ministrul de Externe iranian: „Orice intervenție în această chestiune, orice încercare de a institui noi aranjamente sau mecanisme separate de cele aplicate în prezent de Republica Islamică Iran, nu vor face decât să ducă la noi complicații, să întârzie redeschiderea Strâmtorii Ormuz și să amplifice nivelul tensiunilor, așa cum am văzut în ultimele două nopți, când incidentele au dus la escaladarea tensiunilor și a confruntării”.