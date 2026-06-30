Luni, în urma unei întâlniri în Franţa cu sultanul Omanului, Macron a declarat că cele două ţări au decis să colaboreze cu parteneri pentru deminarea strâmtorii „în vederea securizării rutelor maritime şi a garantării trecerii libere şi necondiţionate prin Strâmtoarea Hormuz”.

Vice-ministrul de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a răspuns lui Macron afirmând că, în conformitate cu acordul semnat cu Statele Unite, ţara sa va efectua singură operaţiunile de deminare în strâmtoare, a relatat Reuters.

El a sfătuit Franţa să nu complice o situaţie delicată, a precizat agenţia de ştiri.

Traficul naval este îngreunat

Traficul prin această cale navigabilă vitală este în continuare extrem de vulnerabil la atacurile cu drone şi la prezenţa minelor şi se situează la o fracţiune din nivelul înregistrat înainte ca SUA şi Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului în luna februarie.

Peste două duzini de nave comerciale au tranzitat Strâmtoarea Hormuz în ultimele 24 de ore, potrivit datelor MarineTraffic, în ajunul negocierilor de pace dintre SUA şi Iran, despre care preşedintele Donald Trump afirmă că sunt programate pentru mâine.

Printre aceste nave se numără şase petroliere şi opt nave de marfă care au părăsit Golful Persic, precum şi cinci petroliere şi şase nave de marfă care au intrat în acesta.

Aceste cifre sunt în concordanţă cu ritmul de tranzit înregistrat în ultimele zile, transportul maritim continuând la un ritm redus. Înainte de război, în medie, aproximativ 110 nave traversau strâmtoarea în fiecare zi.