Nava a rămas blocată, cu încărcătură la bord, iar detaliile despre pavilion sau avarii nu sunt încă cunoscute.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor persistente în zonă, deși ostilitățile dintre SUA și Iran s-au încheiat oficial. Ruta navigabilă utilizată înaintea războiului este în continuare impracticabilă din cauza minelor instalate de Iran. Odată cu redeschiderea strâmtorii, Teheranul a stabilit un coridor oficial pentru nave, în apropierea coastelor sale, și condiționează tranzitul de obținerea unei autorizații pentru fiecare navă în parte transmite Agerpres.

Iranul avertizează asupra consecințelor „ireparabile”

Corpul Gardienilor Revoluției a îndemnat navele să folosească exclusiv coridorul stabilit de Iran din Strâmtoarea Ormuz, avertizând că nerespectarea acestui consemn ar putea avea consecințe „ireparabile”. Iranul susține că ruta maritimă, care trece la sud de insula Larak, este cea mai sigură, datorită adâncimii apelor, lățimii căii navigabile și lipsei minelor.

Atacuri și riposte în ultimele zile

În ultimele zile, Iranul a atacat cel puțin două nave care, potrivit Teheranului, tranzitau strâmtoarea fără autorizație. Statele Unite au răspuns cu atacuri aeriene asupra unor ținte militare de pe coasta de sud a Iranului, iar Iranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain.