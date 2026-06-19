Un studiu publicat în Communications Sustainability și citat de Time Magazine arată că cei mai bogați 10% dintre consumatorii lumii generează costuri de mediu estimate la 2.300–7.500 de dolari pe persoană anual. La nivel global, impactul ajunge la 1,7–5,7 trilioane de dolari în daune de mediu în fiecare an.

Cum a fost calculat impactul real asupra mediului

Cercetătorii au analizat consumul și amprenta ecologică în șase mari economii globale: Brazilia, China, Egipt, Germania, India și Statele Unite.

În aceste state, top 10% dintre consumatori sunt persoanele care cheltuiesc peste 27.000 de dolari anual după taxe, fără a include investițiile precum credite ipotecare sau economii. Datele analizate provin din 2017, ultimul an cu indicatori globali comparabili.

Studiul a evaluat amprenta de carbon, utilizarea apei dulci, consumul de nutrienți și pierderea biodiversității.

Pentru a transforma impactul ecologic în costuri financiare, cercetătorii au folosit date din Environmental Prices Handbook 2024, calculând inclusiv costul unei tone de CO₂ sau al unui hectar de habitat pierdut.

Analiza arată diferențe majore între regiuni. Peste 60% dintre consumatorii din top 10% global trăiesc în Statele Unite și Uniunea Europeană.

În UE, între 40% și 45% din populație se încadrează în categoria celor mai mari consumatori, în timp ce în SUA proporția depășește jumătate din populație.

SUA, cel mai mare contributor la daunele de mediu

Statele Unite conduc detașat în privința impactului asupra mediului. Cei mai bogați 10% dintre americani generează aproape jumătate din cheltuielile totale de consum din țară.

În SUA, costul anual al daunelor de mediu pentru acest segment este estimat la 19.000–63.000 de dolari per persoană, echivalentul a 6–20% din venitul anual. În India, impactul este mult mai mic: 410–1.400 de dolari per persoană.

Cercetătorii au analizat impactul pe patru dintre cele nouă limite planetare: schimbările climatice, biodiversitatea, poluarea cu nutrienți și consumul de apă.

Totuși, autorii avertizează că cifrele sunt probabil subestimate, deoarece nu includ toate limitele planetare și exclud emisiile generate de investiții.