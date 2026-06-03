Datele au fost prezentate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

La 22 mai 2026, cele șapte fonduri de pensii private administrau active nete de 228 de miliarde de lei (43,5 miliarde de euro) pentru aproximativ 8,5 milioane de participanți.

În perioada 2008-2026, fondurile au încasat contribuții brute totale de 141,8 miliarde de lei și au efectuat plăți de aproximativ 7,2 miliarde de lei către circa 335.000 de beneficiari și moștenitori. Diferența dintre activele administrate, la care se adaugă plățile efectuate, și contribuțiile încasate reprezintă câștigul net realizat pentru participanți, estimat la 93,4 miliarde de lei.

Potrivit APAPR, randamentul mediu anual al fondurilor de Pilon 2 a fost de 8,6%, semnificativ peste rata medie a inflației, de aproximativ 4,8% pe an.

Peste un milion de români au acumulat peste 60.000 de lei

În prezent, peste 4,6 milioane de persoane contribuie lunar la Pilonul 2 cu 4,75% din venitul brut, sumă inclusă în contribuția de asigurări sociale (CAS).

Datele APAPR arată că un angajat care a câștigat salariul mediu și a contribuit constant la Pilonul 2 încă de la lansarea sistemului a acumulat în cont peste 60.000 de lei. Totodată, peste un milion de participanți au în prezent economii mai mari de 60.000 de lei, iar aproximativ 360.000 de persoane dețin în conturi peste 100.000 de lei.

Activele din Pilonul 2 reprezintă aproximativ 11% din Produsul Intern Brut al României, iar sistemul este considerat principala formă de economisire pe termen lung pentru milioane de români.

Fondurile de pensii investesc majoritar în România

Aproximativ 95% din activele Pilonului 2 sunt investite în economia românească. Două treimi din bani sunt plasate în titluri de stat, iar peste un sfert în companii listate la Bursa de Valori București.

Potrivit APAPR, fondurile de pensii private sunt cei mai importanți investitori instituționali autohtoni și contribuie atât la finanțarea statului, cât și la dezvoltarea pieței de capital și a economiei locale.

În ciuda volatilității generate de contextul geopolitic și de incertitudinile economice, fondurile de Pilon 2 au continuat să obțină rezultate pozitive în 2026.

De la începutul anului și până la 22 mai, fondurile au înregistrat randamente cuprinse între 7% și 10%, ceea ce s-a tradus într-un câștig net de 18,1 miliarde de lei (3,5 miliarde de euro) pentru participanți.

Administratorii au transmis în această perioadă și scrisorile anuale de informare către toți cei 8,5 milioane de participanți. Doar 1,5 milioane de persoane au optat pentru primirea acestora exclusiv în format electronic.

În cei 18 ani de existență ai sistemului, administratorii au expediat aproximativ 115 milioane de scrisori de informare către participanți.

Pilonul 2 a înregistrat performanțe istorice în 2025

Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului, potrivit calculelor APAPR prezentate pe pilonul2.ro.

Activele nete, adică banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor, au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro) la finele anului 2025, de asemenea un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

Rezultatele record din 2025 au venit pe fondul creșterii robuste a valorii companiilor listate la Bursa de Valori de la București (unde fondurile din Pilonul 2 investesc circa un sfert din banii administrați), precum și a îmbunătățirii cotațiilor titlurilor de stat românești (unde Pilonul 2 investește aproape două treimi din bani).