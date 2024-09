Statul NATO care vrea să facă alianță cu Putin. A fost depusă o solicitare oficială

Grupul BRICS+ este o coaliţie economică din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud.

Grupul pledează în favoarea unei reaşezări a instituţiilor internaţionale care să reflecte emergenţa unor noi puteri.

Egiptul, Emiratele Arabe Unite (EAU), Etiopia şi Iranul au aderat în mod oficial la această organizaţie anul acesta.

???????? Turkey has formally asked to join the BRICS as it seeks to bolster its global influence and forge new ties beyond its traditional Western allies, according to @business. pic.twitter.com/5DiQRJTQsn