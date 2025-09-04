Vucic, la Beijing: „Prietenia cu China este de oțel”. Serbia cere noi investiții de la Xi Jinping

04-09-2025 | 13:49
Aleksandar Vucic
AFP

Prietenia dintre Serbia şi China este "de oţel", a declarat joi, la Beijing, preşedintele sârb, naţionalistul populist Aleksandar Vucic, după o întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping, căruia i-a cerut mai multe investiţii în ţara sa, informează EFE.

Vlad Dobrea

"Prietenia dintre Serbia şi China este de oţel. Considerăm China un partener sincer şi de încredere", a scris joi Vucic pe contul său de Instagram.

Preşedintele sârb, unul dintre puţinii lideri din Europa care a participat la marea paradă militară din China de miercuri, care a marcat 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific, a pus un accent deosebit pe dezvoltarea în continuare a relaţiilor economice dintre cele două ţări şi, prin urmare, a solicitat mai multe investiţii chineze în Serbia.

Uniunea Europeană (UE) a fost anul trecut cel mai mare investitor străin în ţara balcanică, reprezentând 39,6% din total şi devansând China, care a reprezentat 31,3% din volumul total de investiţii, conform datelor de la Banca Centrală a Serbiei.

"Vă mulţumesc pentru investiţiile pe care le-aţi adus în Serbia şi cea mai mare rugăminte a mea este să ne ajutaţi cu noi investiţii în viitor", a subliniat Vucic.

Conform datelor oficiale din martie anul trecut, comerţul dintre Serbia şi China a crescut de cinci ori în ultimul deceniu, ajungând la un volum de 7,5 miliarde de euro.

Circa 1.800 de companii chineze angajează aproximativ 27.000 de oameni în Serbia, în principal în sectoare considerate de calitate scăzută sau problematice din punct de vedere ecologic şi social, cum ar fi industria siderurgică, mineritul, dar şi în infrastructură.

Printre aceste proiecte s-a numărat reconstrucţia gării Novi Sad, unde la doar patru luni de la finalizarea lucrărilor, la 1 noiembrie 2024, o copertină s-a prăbuşit, ucigând 16 persoane. Incidentul a declanşat un val de proteste împotriva corupţiei la adresa regimului Vucic.

În timp ce în Serbia se construiesc proiecte majore de infrastructură cu ajutorul împrumuturilor chinezeşti, criticii avertizează asupra îndatorării excesive faţă de China.

Opoziţia sârbă susţine totodată că firmele chineze operează în Serbia pe baza unor contracte secrete, care înlesnesc corupţia şi încălcarea reglementărilor de mediu şi a dreptului muncii.

Sursa: Pro TV

