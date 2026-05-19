Grindeanu a fost întrebat dacă preşedintele Nicuşor Dan le-a cerut celor de la PSD să facă majoritate parlamentară.

„Noi i-am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, dovadă că am strâns 281 de voturi ca să îl schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233, doar că această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa”, a menţionat liderul PSD, la România TV, conform News.ro.

El a adăugat că opţiunile pentru alcătuirea unui guvern se îngustează foarte mult.

„S-a dovedit că putem strânge un număr care trece de 233, dar totodată eu v-am spus, şi nu vreau să las loc de interpretări, v-am spus la începutul acestui interviu că nu facem majorităţi de acest tip. De asemenea, am văzut ceea ce a spus AUR, că nu votează un guvern din care nu face parte. Atunci se îngustează foarte mult opţiunile”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele şi formaţiunile politice din Parlament pe tema desemnării unui candidat la funcţia de premier care să formeze noul Executiv, după demiterea prin moţiune de cenzură a Guvernului Bolojan.

Nicușor Dan anunță noi consultări

La final, Nicuşor Dan a anunţat că va continua seria de consultări cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală, făcând apel la responsabilitate din partea acestora în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule „coerente” şi propuneri „viabile”.

„Apelul meu public este acelaşi pe care l-am subliniat şi în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, a subliniat preşedintele.

Şeful statului a discutat pe parcursul zilei cu reprezentanţi ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT.

PSD a respins un nou Guvern condus de Ilie Bolojan, iar AUR a anunţat că îşi asumă guvernarea, dar a vorbit şi despre alegeri anticipate. PNL nu îşi mai doreşte o guvernare alături de PSD, iar USR a anunţat că va intra în opoziţie, în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul Guvern. UDMR consideră că ar trebui încercată o refacere a fostei coaliţii de guvernare.

PSD își dorește un premier politic

Sorin Grindeanu a declarat că ar prefera ca viitorul guvern să aibă un premier politic, dar dacă se va ajunge la o variantă cu un premier tehnocrat, atunci social-democraţii au un anumit profil pe care şi-l doresc.

Grindeanu a fost întrebat și dacă este de acord cu un guvern minoritar din care să facă parte PSD.

„Nu ne dorim un asemenea scenariu, pentru că eu cred că mai bine mai stăm câteva zile şi găsim o variantă stabilă, dar nu putem să excludem nici acel scenariu”, a spus liderul social democraţilor.

Liderul PSD a fost întrebat, de asemenea, dacă ar prefera un premier tehnocrat sau un premier politic.

„Eu aş prefera un premier politic. I-am spus asta şi preşedintelui. Domnia sa nu s-a exprimat, doar a ascultat ce am spus, că preferăm o soluţie politică, evident, dar dacă se ajunge la o variantă cu un premier tehnocrat, atunci ne-am spus profilul pe care îl dorim noi, şi anume PSD îşi doreşte un premier care să fie ancorat în realităţile din România şi care să cunoască bine scena politică din România, fiindcă altfel, eu zic că în câteva săptămâni îşi pierde toată susţinerea, un premier care să realizeze că principala calitate pe care trebuie să o aibă acolo ar trebui să fie dialogul, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimele 10 luni. Dacă eşti un premier al unei coaliţii formate din patru partide, trebuie să ai o capacitate mare de dialog, de a găsi o soluţie care să întrunească consensul în cadrul acestei coaliţii şi, dacă se poate, să ştie un pic de economie. Pentru că ceea ce am văzut în ultimele luni s-a dovedit faliment din partea lui Ilie Bolojan”, a răspuns liderul PSD.

Grindeanu: Delia Velculescu nu îndeplinește cerințele PSD

Grindeanu a menţionat că unul dintre numele vehiculate în ultima vreme, Delia Velculescu, nu îndeplineşte condiţia de a fi bine ancorată în realităţile politice ale României.

Preşedintele PSD a mai spus că în cazul în care se va ajunge la varianta de guvern cu premier tehnocrat, e de dorit ca miniştrii să aparţină partidelor politice.

„Din punct de vedere al unei stabilităţi a guvernului, e de dorit ca miniştrii să fie politici, fiindcă altfel vom intra într-un scenariu de tip 2015-2016, Dacian Cioloş, în care nimeni nu şi-a asumat absolut nimic, şi la primul colţ, când e prima greutate, toată lumea fuge şi nu-şi asumă răspunderea”, a mai afirmat Grindeanu.