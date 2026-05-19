De ce medicamentele de slăbit tip GLP-1, considerate deja un fenomen în Statele Unite, înaintează mai lent pe piața europeană? Deși aceste tratamente sunt văzute ca o soluție eficientă pentru controlul greutății și al diabetului, în Europa există o serie de bariere care frânează extinderea.

Diferențele culturale, modul de funcționare al sistemelor medicale și percepțiile consumatorilor determină un peisaj diferit față de cel american. Chiar dacă interesul este în creștere, Europa rămâne mult în urma Americii la utilizarea medicamentelor GLP-1.Medicamentele, utilizate mult mai puțin decât în SUA

Datele recente arată o discrepanță majoră între cele două piețe. În Statele Unite, aproximativ 12% dintre consumatori utilizează deja medicamente GLP-1, în timp ce în Europa și Marea Britanie procentul este de numai 2%.

Această diferență reflectă accesul facil la tratamente în SUA, dar și o acceptare mai rapidă a soluțiilor medicale pentru pierderea în greutate. În Germania și Marea Britanie aceste medicamente încep să câștige teren, însă în Italia sau Spania, utilizarea rămâne redusă, iar interesul public, limitat.

Unul dintre principalii factori care frânează adoptarea este scepticismul consumatorilor europeni. Spre deosebire de americani, mulți europeni preferă schimbările de stil de viață în locul tratamentelor medicamentoase pentru controlul greutății.

În Franța foarte puțini consumatori consideră medicamentele pentru slăbit o soluție eficientă, aici se pune accentul pe alimentație echilibrată și prevenție.Cum se simt cei care iau medicamentele

Un alt obstacol major este modul în care funcționează sistemele de sănătate din Europa. Spre deosebire de SUA, unde accesul la medicamente este orientat comercial, în Europa utilizarea tratamentelor GLP-1 depinde de aprobarea și rambursarea prin sistemele publice, de capacitatea bugetelor naționale de a susține aceste costuri.

În Marea Britanie, Franța sau Olanda există deja forme compensate, dar e insuficient pentru o adopție pe scară largă.

În ciuda obstacolelor, există semne că percepția asupra acestor medicamente începe să se schimbe. Stigmatul asociat utilizării lor se reduce treptat, iar discuțiile publice devin tot mai frecvente. În Marea Britanie procentul utilizatorilor a crescut simțitor într-un interval scurt, semn că piața evoluează.

Medicamentele GLP-1, deși sunt o revoluție pe plan medical, nu par să fi afectat radical piața alimentară europeană. Pe măsură ce aceste tratamente devin mai accesibile și mai acceptate, ele ar putea remodela modul în care consumatorii se raportează la mâncare: porții mai mici, o preferință pentru produsele bogate în proteine și un apetit redus pentru dulciuri.

Datele colectate arată că utilizatorii de medicamente GLP-1 au un apetit redus și mai puține pofte alimentare, se satură mai repede iar consumul caloric zilnic scade cu aproximativ 24%. Aceste medicamente ne pot opri din mâncat, trebuie să scăpăm de prejudecăți și să profităm de asta.