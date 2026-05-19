Micuțul este într-o stare foarte bună, va urma un tratament acasă și va reveni la medic periodic pentru monitorizare.

La ieșirea din spital, băiețelul a vrut din nou ceva dulce, de această dată înghețată și ciocolată, și să ajungă cât mai repede la sora lui și la pisica familiei. Zilele următoare, părinții vor organiza pentru Alex o petrecere, unde vor fi invitați și oamenii din sat care s-au implicat în salvarea sa.

După externare, Alexandru a fost strâns în brațe de tatăl său, minute în șir. Acasă, la fermă, se va bucura de reîntâlnirea cu animalele.

Toma Zerestea, tatăl copilului: „Zilele astea o să facem ceva, îi pregătim ceva pentru el și pentru toți care vor să vină, care au participat la găsirea lui Alexandru și nu numai. Nu se pot descrie în cuvinte momentele prin care am trecut înainte să-l găsim și când l-am găsit. Încercăm să uităm episodul și cu timpul o să-l uităm. Oricum, ceva o să rămână acolo, dar nu a fost ușor."

Cel mic s-a bucurat de toată atenția cât timp a fost internat la spitalul de pediatrie.

Carolina zerestea, mama copilului: „Au venit toate asistentele foarte drăguțe și de la mai multe secții. Și au venit să-l salute cu o ciocolată, să-l îmbrățișeze, să-l pupe. Nu doresc la nimeni să treacă pe așa ceva. Sora îl așteptă. A zis să stă cu ochii pe el. E și ea foarte puternică. Ea știa și avea credința. A zis: "lasă, mami, că-i bine. Știu că fratele meu nu se lasă, nu-i prostuț”.

Copilul nu a avut probleme grave de sănătate. Medicii i-au descoperit doar o pneumonie și câteva mușcături de căpușe.

Ioana Mătăcuță, purtător de cuvânt al spitalului de pediatrie din Sibiu: „Ca urmare a evoluției favorabile Alexandru s-a externat la domiciliu împreună cu mama lui. Va fi urmărit în perioada următoare atât prin serviciul de ambulator cât și de medicul de familie."

Băiatul a fost căutat aproximativ 43 de ore de polițiști, salvatori montani, voluntari și localnici. A fost găsit de echipajul elicopterului de salvare, la aproximativ trei kilometri de locul dispariției. Protecția Copilului din Sibiu s-a autosesizat și va face o evaluare pentru a stabili dacă există o situație de risc sau dacă a fost un accident dispariția băiatului.