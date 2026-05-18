Imediat după vizita lui Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin călătorește săptămâna aceasta la Beijing pentru discuții cu Xi Jinping. Deutsche Welle explorează modul în care China a fost salvatorul financiar al Rusiei, de la războiul declanșat de Kremlin în Ucraina. Practic, cifrele arată cum China a devenit noul stăpân al Rusiei.

Rusia își poate sărbători parteneriatul „fără limite” cu China - o expresie inventată atunci când președintele Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit chiar înainte de războiul din Ucraina - însă aceste relații sunt din ce în ce mai unilaterale.

Deși comerțul bilateral s-a redus anul trecut ca urmare a prețurilor mai mici la petrol, exporturile de bunuri ale Rusiei către China aproape s-au dublat din februarie 2022, când a început invazia la scară largă a Moscovei.

În 2024, Rusia a expediat bunuri în valoare de aproximativ 129 de miliarde de dolari (111 miliarde de euro) către China - marea majoritate fiind țiței, cărbune și gaze naturale vândute la reduceri semnificative.

Centrul pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat a calculat că China a cumpărat combustibili fosili rusești în valoare de peste 319 miliarde de euro (372 de miliarde de dolari) de la începutul conflictului, oferind Moscovei valută forte, vitală pentru a-și finanța armata pe fondul sancțiunilor occidentale.

În schimb, China a exportat bunuri în valoare de aproape 116 miliarde de dolari către Rusia în 2024, furnizând utilaje, electronice și vehicule care au înlocuit furnizorii occidentali ce au părăsit piața rusă.

Deși Beijingul nu a mai exportat direct către Rusia echipamente militare finite, China a furnizat bunuri cu dublă utilizare în valoare de miliarde de dolari - produse și tehnologii civile care au și aplicații militare. Acestea au contribuit, de asemenea, la susținerea industriei de apărare a Rusiei.

În timp ce Putin și Xi se pregătesc să se întâlnească la Beijing săptămâna aceasta pentru discuții la nivel înalt - programate pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a tratatului de cooperare dintre cele două țări - acest dezechilibru tot mai mare lasă Moscova din ce în ce mai vulnerabilă la prioritățile Beijingului.

De ce se bazează Rusia din ce în ce mai mult pe tehnologia chineză?

Sancțiunile occidentale, impuse din 2022 și înăsprite în mod repetat, au restricționat accesul Rusiei la tehnologia occidentală avansată.

Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit și aliații săi au interzis exporturile de semiconductori, microelectronică, mașini-unelte de precizie și alte bunuri cu dublă utilizare esențiale pentru producția de arme. Aceste mișcări au creat penurii acute în Rusia.

Ca răspuns, Moscova s-a orientat către China, care, potrivit Bloomberg, a furnizat aproximativ 90% din importurile de tehnologie sancționate ale Rusiei în 2025 - față de 80% în anul precedent.

Obținerea de bunuri precum mașini-unelte pentru asamblarea rachetelor și dronelor este mult mai dificilă și mai costisitoare decât înainte de război. Rusia trebuie să utilizeze rețele complexe de evaziune prin intermediul țărilor terțe și adesea ajunge să plătească și cu aproape 90% mai mult, față de prețurile de dinainte de război.

De asemenea, Beijingul a furnizat Rusiei informații de observare a Pământului, imagini din satelit în scopuri militare și drone. Tehnologia chineză a permis Rusiei să susțină și chiar să își extindă producția de rachete, drone și alte arme, menținând economia de război în funcțiune.

De ce Rusia și China desfășoară mai mult comerț în yuani?

Pe măsură ce războiul din Ucraina se desfășura, SUA, UE și aliații au exclus marile bănci rusești din sistemul de plăți SWIFT și au înghețat aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele băncii centrale a Rusiei deținute în străinătate.

Acest lucru a transformat efectiv sistemul financiar dominat de dolar în armă împotriva Kremlinului, făcând tranzacțiile în dolari sau euro riscante sau imposibile. De asemenea, mișcarea a expus băncile străine, persoanele fizice și entitățile din întreaga lume unor sancțiuni secundare dacă continuau să colaboreze cu entități rusești sancționate.

Ca răspuns, Moscova și Beijingul au accelerat așa-numita dedolarizare, trecerea de la utilizarea dolarului american la propriile monede naționale. Potrivit ministrului rus de finanțe, Anton Siluanov, până la sfârșitul anului trecut, cele două țări își încheiau peste 99% din comerțul bilateral în ruble și yuani.

Această tendință a fost consolidată de grupul BRICS de economii emergente, care promovează decontările în monedă locală între membrii săi și a lansat chiar planuri pentru o singură monedă BRICS.

Yuanizarea, așa cum este cunoscută, a creat însă noi dependențe. Rusia se confruntă acum cu ocazională penurie de yuani, costuri de împrumut mai mari și trebuie să tolereze avantajul Beijingului în toate negocierile bilaterale.

China nu încearcă să înlocuiască dolarul peste noapte, dar un yuan utilizat pe scară mai largă sporește influența economică globală a Beijingului. Țările care dețin sau împrumută în yuani devin mai legate de economia și politicile Chinei.

Este posibil ca China să își sporească dominația economică asupra Rusiei?

Mulți analiști de top asupra relației Rusia-China consideră că influența Beijingului asupra Moscovei este probabil să crească și mai mult în următorii ani.

În timpul vizitei sale din această săptămână, Putin este așteptat să insiste asupra progreselor în ceea ce privește conductele noi și extinse, care vor consolida și mai mult veniturile din exporturile Rusiei și securitatea energetică a Chinei.

Creșterea capacității conductelor rusești către China „ar spori semnificativ securitatea petrolieră a Beijingului într-o situație de urgență în Taiwan”, a scris Joseph Webster, cercetător senior la Atlantic Council.

Webster se referea la amenințările repetate ale Chinei de a invada Taiwanul, o mișcare care ar putea atrage sancțiuni occidentale asupra Beijingului sau chiar o blocadă navală americană care perturbă importurile de petrol maritim ale Chinei.

Kremlinul este deosebit de dornic să finalizeze construcția conductei de gaze Power of Siberia 2, mult amânată, care ar putea livra până la 50 de miliarde de metri cubi de gaze anual către China prin Mongolia. Proiectul rămâne blocat din cauza disputelor privind prețurile și a detaliilor tehnice.

Dorința Beijingului de aprovizionare cu energie terestră fiabilă a crescut de la perturbările din Strâmtoarea Hormuz în timpul războiului cu Iranul. Însă orice progres în aceste planuri ar lega și mai mult viitorul energetic al Rusiei de China, consolidând influența Beijingului asupra Moscovei.

Summitul Putin-Xi are loc, de asemenea, la doar câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump la Beijing, în cadrul căreia Washingtonul și Beijingul au încercat să își stabilizeze relațiile comerciale, tehnologice și globale după câțiva ani dificili.

O dezghețare a relațiilor SUA-China, însă, nu l-ar ajuta pe Putin. Aceasta reduce stimulentul Chinei de a se alinia pe deplin cu Rusia împotriva Occidentului, deoarece Beijingul prioritizează protejarea intereselor sale economice masive cu SUA și Europa.