Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat epidemia drept urgenţă internaţională, Ministerul Sănătăţii din Republica Democratică Congo raportând aproximativ 350 de cazuri suspecte şi 91 de decese.

Se crede că un american prezintă simptome, iar alţi trei ar fi avut contact sau expunere cu risc ridicat. Nu este clar dacă vreunul dintre ei a fost infectat.

Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a declarat că sprijină „retragerea în siguranţă a unui număr mic de americani care sunt afectaţi direct”, dar nu a confirmat despre câţi este vorba.

Tulpina actuală de Ebola este cauzată de virusul Bundibugyo, pentru care nu există medicamente sau vaccinuri aprobate.

Există, de asemenea, două cazuri confirmate şi un deces în Uganda, potrivit CDC.

SUA pregătesc evacuarea unor cetăţeni americani

Guvernul SUA va încerca să organizeze transportul micului grup de americani din Republica Democratică Congo către un loc de carantină sigur, a declarat o sursă pentru site-ul de ştiri medicale STAT. Citând surse, site-ul adaugă că grupul ar putea fi dus la o bază militară americană din Germania, deşi acest lucru nu a fost confirmat.

În timpul unei conferinţe de presă susţinute duminică, CDC a refuzat să răspundă la întrebări directe despre cetăţenii americani care ar fi fost afectaţi, limitându-se să transmită că riscul pentru SUA rămâne scăzut.

SUA au emis, de asemenea, o avertizare de călătorie de nivel patru – cel mai sever nivel – prin care se recomandă evitarea călătoriilor în Republica Democratică Congo.

OMS a declarat că epidemia din provincia Ituri, situată în estul Republicii Democrate Congo, constituie o urgenţă de sănătate publică de interes internaţional, dar nu îndeplineşte criteriile unei pandemii. Agenţia a avertizat, de asemenea, că ar putea fi vorba despre „un focar mult mai extins” decât cel detectat şi raportat în prezent, cu un risc semnificativ de răspândire la nivel local şi regional.

OMS avertizează asupra riscului de răspândire regională

Peste 28.600 de persoane au fost infectate cu Ebola în timpul focarului din 2014-2016 din Africa de Vest, cel mai mare focar al virusului de la descoperirea sa în 1976.

Boala s-a răspândit în mai multe ţări din Africa de Vest şi din afara acesteia, inclusiv în Guineea, Sierra Leone, Statele Unite, Regatul Unit şi Italia, cauzând moartea a 11.325 de persoane.

Jean Kaseya, directorul general al Centrelor Africane pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, a avertizat că, în absenţa vaccinurilor şi a medicamentelor eficiente, oamenii ar trebui să respecte măsurile de sănătate publică, inclusiv îndrumările privind organizarea funeraliilor celor care au decedat din cauza acestei boli. „Nu vrem ca oamenii să se infecteze din cauza înmormântărilor”, a declarat el în emisiunea Newsday a BBC World Service.

Înmormântările comunitare, la care oamenii ajutau la spălarea cadavrelor celor dragi, au contribuit la infectarea multor persoane în primele etape ale marii epidemii de acum mai bine de un deceniu.

OMS a recomandat Republicii Democrate Congo şi Ugandei, două ţări cu cazuri confirmate, să efectueze controale la frontieră pentru a evita răspândirea virusului.

De asemenea, a îndemnat ţările învecinate să „îşi îmbunătăţească pregătirea şi disponibilitatea”, inclusiv prin supravegherea unităţilor medicale şi a comunităţilor.

Rwanda, ţara vecină, a anunţat că va intensifica controalele de-a lungul frontierei cu Republica Democrată Congo ca „măsură de precauţie”, în timp ce Nigeria a afirmat că „monitorizează îndeaproape situaţia”.