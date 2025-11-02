Statele Unite amenință China cu majorarea tarifelor vamale. Disputa vizează exporturile de pământuri rare și fentanil

02-11-2025 | 20:47
Donald Trump și Xi Jinping
Getty

Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a declarat duminică secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, informează AFP, preluat de Agerpres

Sabrina Saghin

Autorităţile chineze au anunţat joi că au suspendat, pentru un an, restricţiile suplimentare impuse pe 9 octombrie exporturilor de pământuri rare, metale cruciale pentru sectorul tehnologic global.

Deşi aceste elemente sunt extrase în multe ţări, inclusiv în Statele Unite, China deţine un cvasi-monopol asupra procesării lor pentru a le face utilizabile în industrie.

Unele dintre restricţiile la export impuse anterior de Beijing rămân în vigoare.

Statele Unite avertizează China asupra tarifelor

Suspendarea a fost anunţată după discuţiile dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping de la Busan (Coreea de Sud).

armata sua
Armata SUA a distrus o nouă navă cu traficanți de droguri în Caraibe, la ordinul lui Trump. Trei bărbați au fost uciși. VIDEO

„Chinezii au preluat controlul asupra acestei pieţe şi, din păcate, uneori, s-au dovedit a fi parteneri (comerciali) nesiguri", a comentat Scott Bessent într-un interviu acordat Fox News.

În urma acordului şi a „bunăvoinţei" demonstrate în dialogul dintre şefii de stat chinez şi american, „sper să putem conta pe ei ca parteneri mai fiabili", a continuat secretarul american.

Scott Bessent amenință cu reluarea tarifelor

În caz contrar, „am putea să ridicăm din nou ameninţarea tarifelor vamale şi să acţionăm multe alte pârghii", a avertizat oficialul american.

În baza acordului anunţat săptămâna aceasta, guvernul american va reduce tarifele vamale la importurile chineze de la 57% la 47%.

Protocolul semnat între cele mai mari două economii ale lumii prevede ca China să ia „măsuri semnificative pentru a stopa fluxul de fentanil în Statele Unite", potrivit unui document publicat de Casa Albă.

Fentanilul este un opioid puternic a cărui utilizare provoacă zeci de mii de decese prin supradoză în SUA în fiecare an.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 02-11-2025 20:47

