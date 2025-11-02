Statele Unite amenință China cu majorarea tarifelor vamale. Disputa vizează exporturile de pământuri rare și fentanil

Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a declarat duminică secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, informează AFP, preluat de Agerpres

Autorităţile chineze au anunţat joi că au suspendat, pentru un an, restricţiile suplimentare impuse pe 9 octombrie exporturilor de pământuri rare, metale cruciale pentru sectorul tehnologic global.

Deşi aceste elemente sunt extrase în multe ţări, inclusiv în Statele Unite, China deţine un cvasi-monopol asupra procesării lor pentru a le face utilizabile în industrie.

Unele dintre restricţiile la export impuse anterior de Beijing rămân în vigoare.

Statele Unite avertizează China asupra tarifelor

Suspendarea a fost anunţată după discuţiile dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping de la Busan (Coreea de Sud).

„Chinezii au preluat controlul asupra acestei pieţe şi, din păcate, uneori, s-au dovedit a fi parteneri (comerciali) nesiguri", a comentat Scott Bessent într-un interviu acordat Fox News.

În urma acordului şi a „bunăvoinţei" demonstrate în dialogul dintre şefii de stat chinez şi american, „sper să putem conta pe ei ca parteneri mai fiabili", a continuat secretarul american.

Scott Bessent amenință cu reluarea tarifelor

În caz contrar, „am putea să ridicăm din nou ameninţarea tarifelor vamale şi să acţionăm multe alte pârghii", a avertizat oficialul american.

În baza acordului anunţat săptămâna aceasta, guvernul american va reduce tarifele vamale la importurile chineze de la 57% la 47%.

Protocolul semnat între cele mai mari două economii ale lumii prevede ca China să ia „măsuri semnificative pentru a stopa fluxul de fentanil în Statele Unite", potrivit unui document publicat de Casa Albă.

Fentanilul este un opioid puternic a cărui utilizare provoacă zeci de mii de decese prin supradoză în SUA în fiecare an.

