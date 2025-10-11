Starea de sănătate a lui Joe Biden, la 5 luni după diagnosticul de cancer de prostată. Ce tratament urmează fostul președinte

Fostul președinte american Joe Biden urmează un tratament de radioterapie pentru cancerul de prostată, diagnosticat în luna mai, a anunțat sâmbătă un purtător de cuvânt, potrivit Reuters.

„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden urmează în prezent un tratament cu radiaţii şi un tratament hormonal”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Biden, care împlineşte 83 de ani luna viitoare, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de „chirurgie Mohs” pentru a îndepărta celule canceroase de pe piele, scrie News.ro.

Fostul preşedinte democrat a dezvăluit în luna mai că a fost diagnosticat cu cancer de prostată metastatic.

Serviciul de presă al lui Joe Biden a anunțat pe 18 mai că fostul președinte democrat a fost diagnosticat câteva zile mai devreme cu o formă „agresivă” de cancer la prostată cu „metastaze osoase”. Acest cancer este de nivelul al 9-lea pe scara Gleason, care evaluează nivelurile de agresivitate al cancerelor de prostată pe o scară de până la 10.

Anunțarea diagnosticării sale cu cancer a resuscitat speculațiile, alimentate de succesorul său Donald Trump și de tabăra republicană, în jurul unei posibile ascunderi a stării sale de sănătate în declin a democratului de către anturajul său în cursul mandatului.

Joe Biden s-a retras tardiv în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, pe fondul îngrijorărilor privind starea sa de sănătate după o dezbatere dezastruoasă cu Donald Trump.

