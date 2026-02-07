„Nu am ajuns încă acolo unde ne dorim. Ne așteaptă un drum lung, așa că este prea devreme să spunem unde vom ajunge în final", a precizat Motzfeldt, potrivit Reuters, preluată de news.ro.

Ministrul groenlandez a făcut declarații în cadrul unei conferințe de presă comune la Nuuk, alături de omologii danez și canadian.

Tensiunile cresc în privința Groenlandei

Trump a relansat apelurile publice pentru achiziționarea Groenlandei de către SUA, pe care o urmărește încă din primul său mandat, la scurt timp după operațiunea militară americană din Venezuela care l-a capturat pe Nicolas Maduro la începutul lui ianuarie, afirmând că SUA are nevoie de Groenlanda pentru „securitatea națională”.

Acest lucru i-a determinat pe liderii a șapte țări din UE, inclusiv Danemarca, să emită o declarație pe 6 ianuarie în care afirmau că „Groenlanda aparține poporului său”. Săptămâna trecută, fiecare dintre țările europene afectate de tarifele impuse de Trump a trimis trupe mici sau ofițeri de legătură în Groenlanda, în semn de sprijin pentru Danemarca.

Președintele francez Emmanuel Macron spunea că „nici intimidarea, nici amenințările nu vor influența [Franța]”. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a adăugat că „aplicarea de tarife aliaților pentru urmărirea securității colective a aliaților NATO este complet greșită”.

În ajunul summitului de la Davos, Trump a criticat din nou Danemarca, scriind pe Truth Social: „NATO spune Danemarcei, de 20 de ani, că «trebuie să îndepărtați amenințarea rusă din Groenlanda». Din păcate, Danemarca nu a putut face nimic în acest sens. Acum a sosit momentul, și se va face!!!”