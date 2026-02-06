Tentativa președintelui american de a prelua Groenlanda a reușit să întoarcă ferm opinia europenilor împotriva țării sale, arată cel mai recent sondaj al institutului. Majorități largi din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie declară o opinie nefavorabilă față de SUA.

Procentele, cuprinse între 62% în Franța și 84% în Danemarca – de care Groenlanda este un teritoriu autonom – indică o creștere abruptă a percepțiilor negative chiar și față de noiembrie, când intervalul era între 49% și 70%.

Sondajul mai arată că tot mai mulți europeni nu mai văd SUA ca pe o națiune prietenă, numărul celor care o consideră în continuare un aliat scăzând în toate cele șase țări analizate.

Aceste cifre reprezintă un declin accentuat față de ultimul sondaj în care YouGov a pus aceeași întrebare. Danemarca, unde opiniile nefavorabile față de SUA au crescut cel mai mult, a înregistrat și cea mai mare schimbare: în iulie 2023, 80% dintre danezi spuneau că văd SUA drept prieten sau aliat. În prezent, mai puțin de 26% mai împărtășesc această opinie.

Studiul arată că europenii tind să fie de acord cu diagnosticul administrației Trump potrivit căruia Europa a fost prea dependentă de SUA pentru apărare (59–74%), a permis prea multă imigrație (52–63%) și a fost prea ezitantă pe scena mondială (45–62%).

În schimb, ei resping ferm afirmațiile repetate ale SUA conform cărora guvernele europene ar fi excesiv de restrictive în privința libertății de exprimare (18–31%), iar și mai puțini împărtășesc opinia lui Trump că Uniunea Europeană ar fi fost incorectă în relațiile comerciale cu SUA (10–17%).

Mai mulți lideri politici europeni au cerut ca UE să își exercite influența economică considerabilă în relația cu SUA, însă sondajul arată că majoritatea respondenților consideră SUA mai puternice decât Europa din punct de vedere economic, diplomatic și militar.

În plus, între 63% și 78% dintre respondenți cred că apărarea și pacea Europei depind în continuare de SUA, iar 49%–64% consideră același lucru în privința prosperității continentului. Majoritatea, deloc surprinzător, cred că o deteriorare a relațiilor UE–SUA ar fi negativă pentru Europa.

Cu toate acestea, disputa legată de Groenlanda pare să fi clarificat prioritățile în Europa de Vest: cea mai răspândită opinie în toate țările analizate (41%–55%) este că autonomia europeană ar trebui, de acum înainte, să fie prioritizată în fața menținerii alianței transatlantice.