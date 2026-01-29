Într-un eseu invitat pentru New York Times publicat joi, Jeff Landry a scris că nu poate oferi detalii despre posibilul acord-cadru pentru Groenlanda.



Însă, a adăugat el, "cadrul se bazează pe acordurile de apărare din 1941 şi 1951 dintre Statele Unite şi Danemarca şi ar spori securitatea americană, pe cea a NATO şi a Groenlandei şi ar reafirma obligaţii de apărare transatlantice de lungă durată."



Acordul din 1951 oferă deja SUA o marjă militară considerabilă pe insula care aparţine Danemarcei, ţară membră NATO.



SUA administrează în prezent doar o singură bază militară pe teritoriu, baza spaţială Pituffik situată în nord-vestul insulei.



Presiunile exercitate de preşedintele american Donald Trump de la începutul anului de a anexa Groenlanda a generat tensiuni în relaţia SUA cu Copenhaga şi cu alte state europene.



În prezent au loc negocieri între SUA, Danemarca şi Groenlanda pentru a găsi o soluţie la criză.



Un posibil acord ar putea facilita desfăşurarea unor sisteme avansate de apărare antirachetă, precum "Domul de Aur" al SUA, şi ar putea contracara influenţa ostilă a Chinei şi a Rusiei, a continuat Landry, care a susţinut că măsurile planificate nu sunt de natură "provocatoare", ci "preventivă".



"Ei s-ar asigura că Statele Unite, nu adversarii săi, stabilesc regulile într-una din regiunile cu cele mai importante consecinţe strategice în mod permanent", a scris Jeff Landry în articolul apărut în New York Times.

