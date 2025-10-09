Spectacol rar în deșertul Atacama. Peste 200 de specii de plante au acoperit solul arid

Spectacol rar în deșertul Atacama din Chile - unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ. Flori sălbatice în nuanțe de fucsia, lila și galben au apărut cu miile pe solul uscat.

Emisfera sudică a avut parte în ultimele luni de ploi abundente. Și a creat condițiile potrivite pentru ca semințele din sol să poată germina.

În iulie și august, când la noi e vară, la Antipozi e iarnă, iar în deșertul din Chile au căzut de 30 de ori mai multe precipitații decât în mod normal.

Peste 200 de specii de plante au înflorit simultan și au creat astfel un peisaj fabulos. Turiștii au sosit în număr mare ca să se bucure de spectacolul efemer.

Cele mai multe flori se vor ofili până la începutul lui noiembrie, când începe vara în emisfera sudică. Însă cele mai rezistente soiuri vor putea fi admirate până în ianuarie.

