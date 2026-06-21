Ahmed Tommouhi, în vârstă de 75 de ani, un zidar din Maroc care s-a mutat în Spania pentru a-și începe o nouă viață în 1991, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru două violuri și o acuzație de jaf în Catalonia, în nord-estul Spaniei, în același an.

În decembrie, el a fost achitat de ultima acuzație care îi mai rămăsese, după o campanie îndelungată menită să-i dovedească nevinovăția, în cursul căreia una dintre victime a ieșit în față pentru a declara că el nu era agresorul.

„Sistemul judiciar mi-a distrus viața”, a declarat Tommouhi reporterilor vineri. Banii nu i-ar putea reda sănătatea sau tinerețea, a spus el, adăugând: „Mi-au furat 36 de ani din viață”.

Curtea Supremă a Spaniei a anulat joi o hotărâre anterioară a Curții Naționale, care refuzase să-i acorde lui Tommouhi despăgubiri, chiar dacă acesta fusese achitat de acuzații, și susținuse că nu s-au comis erori în cadrul procesului inițial.

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Curtea Supremă a stabilit că Tommouhi a fost victima unei erori judiciare „clare și dovedite” în cadrul procesului inițial de la Barcelona.

Curtea nu a luat în considerare rezultatul unui test biologic de specialitate care arăta că autorul violurilor nu era Tommouhi, a precizat Curtea Supremă.