Traficul aerian se apropie de nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea războiului, transmite Reuters.

Potrivit datelor Flightradar24, numărul total al zborurilor operate de principalele companii aeriene din regiune a revenit la aproximativ 82% din nivelul existent pe 27 februarie, cu o zi înainte de începerea conflictului. Unele companii, precum Gulf Air și Kuwait Airways, au depășit chiar nivelurile anterioare războiului.

Cei trei mari transportatori din regiune, respectiv Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways, operează în prezent la peste 90% sau aproape de 90% din capacitatea de dinaintea conflictului. În urmă cu doar o lună, Etihad și Qatar Airways ajunseseră la numai 40-50% din nivelul obișnuit al activității.

Perspectivele s-au îmbunătățit semnificativ după semnarea, miercuri, a unui acord interimar între Iran și Statele Unite pentru încetarea conflictului. Cele două părți urmează să discute implementarea armistițiului, ceea ce ar putea permite redeschiderea completă a spațiului aerian din regiune.

„Dacă situația revine la normal, companiile aeriene din Golf vor reveni în forță la operațiunile lor obișnuite”, a declarat James Halstead, partener în cadrul firmei de consultanță Aviation Strategy.

Atacurile cu drone și rachete au perturbat traficul aerian

În timpul conflictului, atacurile cu drone și rachete au obligat numeroase aeronave să își modifice traseele sau să aterizeze pe alte aeroporturi, generând preocupări legate de siguranța pasagerilor și a echipajelor. Multe companii aeriene europene și asiatice și-au suspendat zborurile către regiune, iar avertismentele de călătorie sunt încă în vigoare în mai multe state.

Agenția pentru Siguranța Aviației din UE menține deocamdată recomandarea de evitare a zborurilor în anumite zone din Orientul Mijlociu. Agenția a precizat că va reevalua situația după expirarea actualului avertisment, pe 24 iunie, dar consideră că este încă prea devreme pentru a concluziona că riscurile au dispărut.

Reluarea traficului aerian este importantă pentru economiile din Golf, care au investit masiv în ultimii ani în aeroporturi, hoteluri și infrastructură turistică pentru a deveni centre globale de transport și turism.

Directorul general al Emirates, Tim Clark, a declarat recent că prioritatea companiei este să reasigure pasagerii în privința siguranței și fiabilității serviciilor.

„Prioritatea noastră este să reasigurăm pasagerii în privința siguranței și fiabilității serviciilor”, a declarat Tim Clark.

Emirates operează acum la aproximativ 86% din volumul de zboruri anterior conflictului.

Etihad încearcă să atragă turiști în Abu Dhabi oferind asigurare medicală gratuită de călătorie pentru vizitatorii care sosesc între iulie și decembrie.

Industria aviatică globală resimte încă efectele conflictului

Conflictul a afectat însă întreaga industrie aviatică mondială. Creșterea prețurilor combustibilului pentru avioane, perturbarea rutelor dintre Europa și Asia și costurile suplimentare de operare au redus semnificativ profitabilitatea sectorului.

Asociația pentru Transport Aerian Internațional (IATA) și-a redus aproape la jumătate estimarea privind profitul net global al industriei aeriene pentru 2026.

Organizația se așteaptă acum la un profit cumulat de 23 de miliarde de dolari, față de prognoza anterioară de aproximativ 41 de miliarde de dolari și sub nivelul de 45 de miliarde de dolari înregistrat în 2025.