Însă, potrivit „The Wall Street Journal”, soțul ei, Doug Emhoff, le-ar fi spus în particular unor persoane că ar prefera ca ea să nu mai candideze. În plus, și unii donatori i-au spus direct că o candidatură ar avea șanse reduse de succes, potrivit unor surse familiarizate cu aceste discuții, potrivit News.ro.

Cu toate că Doug Emhoff are rezerve față de o nouă candidatură a Kamalei Harris, apropiații săi cred că o va susține totuși, dacă va lua această decizie.

Kamala Harris a declarat că este indecisă în privința unei noi candidaturi la Casa Albă, dar a întreprins demersuri care ar putea fi un semnal al unei astfel de candidaturi, printre care discuții cu donatori importanți, angajarea de personal și deplasări în statele-cheie pentru a susține candidații democrați în alegerile intermediare din noiembrie.

Totuși, Kamala Harris nu se bucură de sprijinul unanim al democraților, întrucât anumiți candidați intrați în cursa din 3 noiembrie i-au refuzat sprijinul, în special în Alaska și în Kansas.

În public, Kamala Harris a declarat că rămâne concentrată pe alegerile din 3 noiembrie, în cadrul cărora democrații speră să câștige controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului și să obțină mai multe posturi de guvernator.

„Nu m-am hotărât încă dacă voi candida din nou”, a spus Harris la un eveniment din Michigan luna trecută, în timp ce publicul a ovaționat-o îndelung în picioare. „Cred sincer că anul 2028 nu va conta dacă nu trecem de 2026”, a adăugat ea.

Potrivit Wall Street Journal, unii dintre cei care o cunosc pe Harris și au lucrat cu ea sunt sceptici că, în cele din urmă, ea își va lansa din nou candidatura.

Un purtător de cuvânt al lui Harris a refuzat să comenteze.

O nouă candidatură a Kamalei Harris, controversată în Partidul Democrat

O eventuală candidatură a lui Harris este controversată în cadrul Partidului Democrat. Ea a fost candidata democraților în 2024, obținând nominalizarea fără alegeri primare deschise după ce președintele de atunci, Joe Biden, s-a retras brusc din cursă. Președintele Trump a câștigat ulterior Colegiul Electoral și votul popular, declanșând luni întregi de acuzații reciproce și introspecție în rândul democraților.

Mulți democrați, inclusiv unii care îi rămân apropiați, consideră că partidul trebuie să propună un candidat nou la alegerile din 2028. Spre deosebire de 2024, când partidul s-a unit în jurul lui Harris în urma retragerii lui Biden, este de așteptat ca ea să se confrunte cu o competiție acerbă în cazul în care va candida din nou.

Soțul lui Harris, Doug Emhoff, se numără printre cei care și-au exprimat îngrijorarea față de o nouă candidatură, deși persoanele apropiate lui se așteaptă ca el să o susțină dacă ea decide să candideze.

În „107 Days”, memoriile sale despre campania din 2024, Harris îl descrie pe soțul ei ca fiind protector și susținător, menționând că, atunci când a fost aleasă să fie candidata la vicepreședinție alături de Biden în 2020, „el a făcut un sacrificiu imens, de bunăvoie și fără să regrete”.

De când a părăsit Washingtonul, Emhoff s-a întors să lucreze ca avocat în Los Angeles, la firma de avocatură de prestigiu Willkie Farr & Gallagher LLP. El și Harris au cumpărat o casă nouă în valoare de 8 milioane de dolari în Malibu, cu vedere la Oceanul Pacific. Harris a avut câteva întâlniri de afaceri la noua lor casă.

Harris a colaborat îndeaproape cu o echipă de consilieri politici, printre care se numără șefa de cabinet Candace Bond, fostă ambasadoare în Trinidad și Tobago în timpul administrației Biden, și Eduardo Negrón, care s-a alăturat recent echipei sale în calitate de director de comunicare. În ultimul an, Harris a fost clientă a lui Brian Fallon, un strateg democrat care a lucrat la campania sa prezidențială din 2024.

Kamala Harris conduce în sondajele pentru alegerile primare democrate din 2028

Ea este una dintre numeroșii democrați de profil înalt care iau în calcul o candidatură la Casa Albă și pun bazele unei campanii în cazul în care decid să meargă mai departe. Numărul mare de potențiali candidați democrați ar putea începe să se profileze în curând, fiind așteptați să-și anunțe oficial candidaturile după alegerile de la jumătatea mandatului. Harris conduce clasamentul ipotetic al candidaților democrați în majoritatea sondajelor naționale pentru primare din 2028.

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, care ia și el în considerare o candidatură la președinție, a declarat într-un interviu acordat în septembrie postului CNN că nu va candida dacă Harris va intra în cursă, afirmând că o confruntare între doi californieni în primare ar fi un „dar de la Dumnezeu pentru toți ceilalți”, fără „niciun avantaj” pentru democrați.

Harris se bucură în continuare de sprijin în rândul unor segmente-cheie ale electoratului democrat, în special în rândul femeilor de culoare.