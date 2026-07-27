Navka, fostă campioană olimpică la patinaj artistic, a fost inclusă pe o listă de sancţiuni a UE în iunie 2022 în legătură cu acţiunile Moscovei în Ucraina. Fiica lui Peskov, Elizaveta, şi fiul său, Nikolai, au fost incluşi şi ei pe aceeaşi listă, potrivit unui site web al UE, citat luni de Reuters, scrie Agerpres.

Bruxelles a declarat la vremea respectivă că sancţiunile, care includeau o interdicţie de călătorie în UE şi restricţii financiare, au fost impuse "în legătură cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei".

Informaţiile publicate pe site-ul EUR-Lex al UE relevă că Tatiana Navka (51 de ani), "care s-a născut în Ucraina sovietică, dar este cetăţeană rusă", încearcă în prezent să obţină anularea sancţiunilor care i-au fost impuse, apelând la Curtea Europeană de Justiţie.

Soția lui Peskov cere daune de peste 2 milioane de euro

În documentul depus în instanţă, aceasta susţine că motivul restricţiilor impuse asupra sa nu fusese expus în mod corespunzător, că s-au comis erori de drept şi de apreciere a faptelor şi că UE nu a reuşit să demonstreze existenţa unei legături suficiente între ea şi obiectivul declarat al sancţiunilor sale.

Navka solicită despăgubiri de la Consiliul Uniunii Europene pentru prejudiciul material şi pentru prejudiciul adus reputaţiei sale, precum şi alte daune nemateriale, în valoare totală de peste 2 milioane de euro (2,3 milioane de dolari), conform aceluiaşi document.

O altă bază de date oficială a UE, arată că Ekaterina Ignatova, soţia lui Serghei Cemezov, directorul corporaţiei de stat Rostec din domeniul industriei militare, încearcă să obţină anularea sancţiunilor impuse de UE împotriva sa pe aceeaşi cale juridică.