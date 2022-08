Soţia purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, filmată în timp ce sparge farfurii în vacanţă în Grecia

Fosta patinatoare olimpică şi fost model, Tatiana Navka, în vârstă de 47 de ani, născută în Ucraina sovietică, este căsătorită cu Dmitri Peskov, în vârstă de 54 de ani, purtătorul de cuvânt al lui Vladirmir Putin şi adjunctul şefului administraţiei de la Kremlin.

În urma valului de critici aduse la adresa sa, fostul model a şters videoclipul de pe contul său de Instagram, platformă interzisă ca fiind extremistă în Rusia.

@JosepBorrellF Josep, what do you think of such a holiday of Russian woman Tatiana Navka, whose husband supports the war in Ukraine and criticizes Europe and European values? By the way, she was sanctioned pic.twitter.com/6ykNqhns1v